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13:29 (мск), источник: Индикатор

В океанах почти не осталось старых рыб

Исследование промысловой рыбы в морях вокруг США и Европы показало, что число старых особей сократились в среднем на 72%, из-за чего популяции промысловой рыбы могут существенно пострадать.

Источник: Reuters

Работа была опубликована в журнале Current Biology.

Ученые из Вашингтонского университета в Сиэтле изучили 63 вида промысловых рыб.

Чтобы определить возраст рыбы, исследователи опирались на отолиты — твердые образования, выполняющие роль ушей, которые с годами обрастают годовыми кольцами.

В ходе работы исследователи пользовались данными о численности популяций за 24−140 лет.

Оказалось, что скорость сокращения популяций рассматриваемых рыб увеличилась на 180%. У некоторых видов, таких как тихоокеанская треска, тихоокеанский хек, красный окунь и атлантическая треска, число старых особей сократилось более чем на 95%.

При этом старые рыбы, как правило, производят больше икры и лучше адаптируются к изменениям окружающей среды, поэтому недостаток старых промысловых рыб может привести к вымиранию весь вид.

Специальный репортаж. Рыбный бизнес
Во время загрузки произошла ошибка.
7 февраля© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Сергей Саморуков
Нас слишком много и мы слишком агрессивны и завистливы . До гибели человечества от рук искусственного интеллекта дело не дойдёт ... некого будет убивать .
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