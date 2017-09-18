В океанах почти не осталось старых рыб

Источник: Reuters

Работа была опубликована в журнале Current Biology.

Ученые из Вашингтонского университета в Сиэтле изучили 63 вида промысловых рыб.

Чтобы определить возраст рыбы, исследователи опирались на отолиты — твердые образования, выполняющие роль ушей, которые с годами обрастают годовыми кольцами.

В ходе работы исследователи пользовались данными о численности популяций за 24−140 лет.

Оказалось, что скорость сокращения популяций рассматриваемых рыб увеличилась на 180%. У некоторых видов, таких как тихоокеанская треска, тихоокеанский хек, красный окунь и атлантическая треска, число старых особей сократилось более чем на 95%.