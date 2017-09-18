В океанах почти не осталось старых рыб
Исследование промысловой рыбы в морях вокруг США и Европы показало, что число старых особей сократились в среднем на 72%,
Исследование промысловой рыбы в морях вокруг США и Европы показало, что число старых особей сократились в среднем на 72%,
Работа была опубликована в журнале Current Biology.
Ученые из Вашингтонского университета в Сиэтле изучили 63 вида промысловых рыб.
В ходе работы исследователи пользовались данными о численности популяций за 24−140 лет.
Оказалось, что скорость сокращения популяций рассматриваемых рыб увеличилась на 180%. У некоторых видов, таких как тихоокеанская треска, тихоокеанский хек, красный окунь и атлантическая треска, число старых особей сократилось более чем на 95%.
При этом старые рыбы, как правило, производят больше икры и лучше адаптируются к изменениям окружающей среды, поэтому недостаток старых промысловых рыб может привести к вымиранию весь вид.