Умер оперный певец Зураб Соткилава
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Оперный певец, народный артист СССР Зураб Соткилава скончался в понедельник в Москве в возрасте 80 лет. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Большого театра Владимир Урин.
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Оперный певец, народный артист СССР Зураб Соткилава скончался в понедельник в Москве в возрасте 80 лет. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Большого театра Владимир Урин.
«Умер Зураб Лаврентьевич Соткилава, замечательный артист Большого театра. У него была тяжелая болезнь, с которой он боролся до конца», — сказал Урин.
О времени прощания и похорон будет сообщено дополнительно.
Советский, грузинский и российский оперный певец Зураб Соткилава родился 12 марта 1937 года в Сухуме, он закончил
Творческий путь певца начался в Тбилиси в Грузинском театре оперы и балета им. Палиашвили, затем Соткилава стажировался в миланском Ла Скала. В 1960 — 1970 годах Соткилава одержал победу на нескольких международных конкурсах. В 1973 году артист дебютировал на сцене Большого театра в опере Бизе «Кармен», после чего был принять в труппу и вскоре стал ведущим солистом. Соткилава — признанный исполнитель партий Хозе, Манрико, Каварадосси, Радамеса, Водемона, Индийского гостя, Самозванца.
Певец были избран почетным академиком Болонской академии искусств «за тонкую и глубокую интерпретацию произведений Верди», неоднократно выступал в лучших театрах мира. За многолетнюю деятельность Зураб Соткилава отмечен многими высокими наградами. Он удостоен Государственной премии Грузии им. Шота Руставели, является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней. Зураб Соткилава с 1974 года работал в Большом театре, был педагогом, профессором Московской консерватории.