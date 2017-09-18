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12:47 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Почти 3,5 млн рублей собрано в Казани на общегородской Ярмарке добра

(Город Казань KZN.RU, 18 сентября, Алсу Сафина). Почти 3,5 млн рублей собрано в Казани на Ярмарке добра, которая прошла в эти выходные на нескольких площадках города. Эти средства будут направлены на помощь детям с тяжелыми заболеваниями.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В этом году в ярмарках приняли участие ребята из 162 школ, 309 детских садов и 49 учреждений дополнительного образования города. Всего Ярмарки добра посетило более 50 тыс. человек. Как отметил на деловом понедельнике мэр Казани Ильсур Метшин, ярмарками и неделями добра работа в этом направлении не ограничится. «Проект “Добрая Казань” — приоритет в нашей работе, это для нас так же важно, как ремонт дорог, программы реконструкции дворов, жилого фонда», — подчеркнул Ильсур Метшин.

Напомним, Ярмарки добра прошли в парках «Сосновая роща», «Континент», Горкинско-Ометьевском лесу и парке им. Горького. Две дополнительные площадки были организованы в агропромышленном парке и Старо-Татарской слободе. Кроме того, в парке «Черное озеро» 16—17 сентября прошел первый Благотворительный маркет «Ярдәм bazaar», на котором свои изделия представили более 50 ремесленников, рестораторов, дизайнеров.

Стоит отметить, что Ярмарка добра стала кульминацией Недели добра. Мэр Казани Ильсур Метшин поблагодарил всех, кто принял участие в мероприятиях, которые прошли в городе в рамках Недели добра.

«Самая большая благодарность нашим школьникам, — сказал градоначальник. — Действительно, наши дети, учащиеся — самый большой драйвер развития. При этом они проявляют взрослую последовательность — в Благотворительном маркете “Ярдәм bazaar” на “Черном озере” приняли участие бывшие школьники, которые стали студентами. На сегодняшний день они в стенах своих вузов продолжают проводить эти мероприятия. Это дорогого стоит. Надеемся, что это станет доброй традицией и там».

Мэр также поблагодарил учителей, родителей, все предприятия и организации. «Мы научились работать с благотворительными фондами, мы их узнаем и начинаем сотрудничество не вместо них, а вместе с ними, — подчеркнул И. Метшин. — Мы очень ценим эту работу и благодарны им». По словам мэра, большую работу провели организаторы мероприятий, в частности, Управление образования, главы районов. А хорошим опытом стали новые проекты, такие как акция «Папа в деле» в «Сосновой роще».

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«Важна была атмосфера — дети, у которых горят глаза. Мы начинали робкими первыми шагами, сегодня это уже охват всех без исключения школ», — подчеркнул мэр.

Он также отметил, что нужно систематизировать работу в этом направлении, соответствующие предложения могут внести и руководители структурных подразделений Исполкома.

Осенняя Неделя добра прошла в столице Татарстана во второй раз под эгидой городского проекта «Добрая Казань». Неделя стартовала с уроков добра для первоклассников во всех школах Казани. К проведению уроков присоединились более 100 известных казанцев — популярные спортсмены, журналисты, руководители крупных организаций и предприятий, а также руководители благотворительных фондов города. На уроках первоклассникам презентовали Дневник добрых дел, который в течение года будет помогать детям совершать добрые поступки.

Кроме того, осенняя Неделя добра дала старт рекламно-информационной кампании «У добра много имен». «На городских носителях наружной рекламы и общественном транспорте появились билборды с лицами и именами казанских благотворителей. Эта рекламная кампания продолжится и в будущем, таким образом, хотим познакомить казанцев с благотворительными фондами и выразить уважение тем, кто занимается благотворительностью системно», — рассказал первый заместитель руководителя Исполкома Дамир Фаттахов.

На Неделю добра пришлась и годовщина сотрудничества с Mail.Ru Group. «За прошедший год количество проверенных и надежных фондов на казанской странице сервиса Добро Mail.Ru выросло до 10, около 20 тыс. пользователей, которые помогают с “Доброй Казанью”, собрали более 5 млн рублей, благодаря чему удалось успешно завершить более 40 сборов», — привел данные первый заместитель руководителя Исполкома.

Помимо этого, среди проектов, которые реализуются совместно с благотворительными фондами, — ресурсные классы для детей с аутизмом.

Д. Фаттахов, выступая с докладом, сообщил, что работа в рамках проекта «Добрая Казань» продолжится и в дальнейшем. Так, на этой неделе планируется открытие центрального благотворительного склада «Хорошие руки», созданного фондом «День добрых дел» при поддержке мэрии Казани.

Кроме того, в рамках проекта «Добрая Казань» планируется провести конкурс ресурсной поддержки для социально значимых и благотворительных проектов, а в ноябре пройдет II открытый всероссийский форум «Добрая Казань: развитие культуры благотворительности».

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