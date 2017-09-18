Волгоградцев приглашают на осенние пешеходные экскурсии

Ближайшая пешеходная экскурсия пройдет 20 сентября по Севастопольской набережной. Начало маршрута от памятника В. И. Ленину в Красноармейском районе Волгограда. А 27 сентября экскурсанты пройдут по улице Мира — первой восстановленной улице города. Старт маршрута на площади Павших борцов, у знака «Нулевой километр». Начало всех экскурсий в 16.00.

Напомним, что бесплатные пешеходные экскурсии проходят в рамках международного проекта «Free Walking Tours», организатором которого выступает ГАУК ВО «Агентство развития туризма и социокультурных проектов». Пешеходные маршруты рассчитаны на 45−50 минут. Экскурсии проводят профессиональные экскурсоводы Туристско-информационного центра Волгоградской области.

Добавим, что с октября 2017 года бесплатные экскурсии в рамках проекта будут проходить только по предварительной заявке для групп от 7 до 25 человек.