Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
Японские ученые потеряли на пресс-конференции смертельно опасного клеща
США ответили на сообщение о «катастрофе российского Су-27»
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Девушка из России стала кумиром в Корее благодаря своей внешности
Чем может грозить использование фото знаменитости без ее ведома? Звезда «Клиники» Зак Брафф узнал, что работает компьютерным мастером «в России»
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
Липницкая рассказала о своем диагнозе - СМИ
"14 лет в одной куртке": подписчики о Волочковой
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
В ЛНР ответили на ввод миротворцев в Донбасс
"Ночной кошмар для пилотов": на Западе оценили российские С-400
В ВКС России поступят «Суперграчи» - СМИ
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
10Apple показала новые iPhone
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
11:42 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Тайфун «Талим» взял курс на Приморье и Хабаровский край

Бушующий над Японией тайфун «Талим» надвигается на Приморский и Хабаровский край. Экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности.

Источник: ИТАР-ТАСС

Удар тайфуна ожидается во второй половине дня 18 сентября и должен закончится к утру 19 сентября. Ожидаемая скорость ветра достигает 30 м/с с порывами до 38 м/с. Высота волн в море может превышать 9 метров.

В Приморском крае из-за надвигающегося тайфуна досрочно завершена круизная навигация, на Сахалине временно приостановлено паромное сообщение с материком.

Тайфун «Талим» обрушился на Японию на минувших выходных. За прошедшие сутки его жертвой стала 86-летняя женщина, 35 человек получили травмы в грязевых потоках, ещё трое считаются пропавшими без вести.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Тайфун «Талим» взял курс на Приморье и Хабаровский край
Умер оперный певец Зураб Соткилава
Сотрудник ФСБ рассказал обстоятельства задержания Улюкаева
Минфин подтвердил планы правительства повысить акцизы на бензин
Роскачество проверило бутилированную воду в России
Мадуро: «Я похож на Сталина. Посмотрите на мой профиль»
В «Справедливой России» предлагают наказывать за овербукинг
МЧС предупредило об опасности тайфуна Талим для Дальнего Востока
Спорт
Без медалей, но с надеждой. Россия заняла 4-е место на ЧЕ Сборная России вернулась в игру с «-17», но всё же уступила испанцам в «бронзовом» матче
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Валерия с дочерью на съемках нового телешоу: первые фото Певицы приняли участие в телепроекте «Угадай мой возраст»
Недвижимость
В Петербурге квартиру экс-депутата сдают за 1 млн рублей
За раздельный сбор мусора дадут скидку на ЖКУ
Лифты в многоэтажках заменят в кредит
8 вещей, которые нужно сделать после ремонта
Леди
Твид, стразы и булавки: в моде провокационный маникюр Шесть самых актуальных трендов в нейл-дизайне – для самых модных, но при этом не слабонервных.
Дети
С чем ходили в школу дети в СССР Деревянные пеналы, прописи, стирательные резинки вместо ластиков и краски, которые пахли так, что хотелось их съесть, – вспоминаем, с чем приходили в школу дети в Советском Союзе.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь