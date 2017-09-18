Тайфун «Талим» взял курс на Приморье и Хабаровский край
Бушующий над Японией тайфун «Талим» надвигается на Приморский и Хабаровский край. Экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности.
Бушующий над Японией тайфун «Талим» надвигается на Приморский и Хабаровский край. Экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности.
Удар тайфуна ожидается во второй половине дня 18 сентября и должен закончится к утру 19 сентября. Ожидаемая скорость ветра достигает 30 м/с с порывами до 38 м/с. Высота волн в море может превышать 9 метров.
В Приморском крае
Тайфун «Талим» обрушился на Японию на минувших выходных. За прошедшие сутки его жертвой стала 86-летняя женщина, 35 человек получили травмы в грязевых потоках, ещё трое считаются пропавшими без вести.