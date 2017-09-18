Тайфун «Талим» взял курс на Приморье и Хабаровский край

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Удар тайфуна ожидается во второй половине дня 18 сентября и должен закончится к утру 19 сентября. Ожидаемая скорость ветра достигает 30 м/с с порывами до 38 м/с. Высота волн в море может превышать 9 метров.

В Приморском крае из-за надвигающегося тайфуна досрочно завершена круизная навигация, на Сахалине временно приостановлено паромное сообщение с материком.