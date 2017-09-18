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11:18 (мск), источник: VN.ru

Рычащую пятнистую рыбу поймал руками житель Новосибирска

В Оби 18-летний Сергей Долгополов поймал руками неизвестную рыбину, вид которой пока не могут определить специалисты-ихтиологи. Фото необычного улова отправлено ученым по аквариумным водоплавающим.

Источник: Сергей Долгополов

На выходных 18-летний Сергей Долгополов рыбачил с друзьями на берегу Оби в районе Зеленого мыса и заметил на мелководье странное существо. Пятнистая и жутковатая с виду рыбина не двигалась и как будто уснула. Сергей подошел ближе и голыми руками взял рыбу. Внешность улова вызвала удивление не только у Сергея и его друзей, но и более опытных рыбаков, которые находились неподалеку.

«Рыбачили с субботы на воскресенье. Ловили на фидер. Прикорм делали сами. А эту рыбу я поймал руками, — рассказал VN.ru Сергей Долгополов. — На первый взгляд похожа на налима, но в итоге какая-то чупакабра. И у этого существа был весь рот в пиявках. Я предполагаю, что это, скорее всего, донная рыба. У нее была бронированная чешуя. А ещё она издавала какие-то звуки, похожие на рычание. Домой я ее не стал забирать. После фотосессии отправили обратно.

Сергей живет в Кировском районе Новосибирска и рыбачит с 8 лет. И зимой, и летом. Но первый раз ему довелось «увидеть такое чудо». «Кому на речке не показывал — никто не знает, но все фотографировали», — добавил Сергей.

Новосибирский ихтиолог, сотрудник института систематики и экологии животных СО РАН Елена Ядренкина, изучив фотографии необычного улова, затруднилась сказать точное название рыбины. «Это крайне необычная для наших мест рыбешка. Ничего подобного за свою 20-летнюю практику я не встречала, — говорит ихтиолог. — Могу предположить, что аквариумная рыбка. Я отправила фотографии знакомому ученому по экзотичным видам. Ответ должен прийти завтра. В Новосибирске очень сильно развита аквариумистика и наши жители часто выпускают в Обь разную экзотику. Встречались даже пираньи. Но в новосибирских водоемах она не обитает абсолютно точно. Вторая версия: рыба с фотографии попала к нам по Ине из теплого беловского водохранилища. К сожалению, эта живность обречена на гибель».

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