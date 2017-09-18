Население Хабаровска увеличилось почти на пять тысяч за счёт студентов

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице сейчас проживает около 617 тысяч человек — с учётом студентов-первокурсников, которые поступили в местные вузы. Учащиеся увеличили численность населения города практически на пять тысяч.

Без их учёта в Хабаровске сейчас проживают 612 тысяч человек. Как сообщает пресс-служба администрации города, и. о. мэра Сергей Кравчук объяснил, что количество людей, проживающих в городе, постоянно возрастает. За последние три года в городе наблюдается естественный прирост населения, число жителей увеличивается и за счёт миграции, благодаря нескольким тысячам иногородних студентов. Точные данные о том, сколько их прибыло сейчас, станут известны к ноябрю, когда молодёжь встанет на регистрационный учёт.