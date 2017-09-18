Население Хабаровска увеличилось почти на пять тысяч за счёт студентов
Точно определить прирост удастся после того, как первокурсники встанут на учёт.
Точно определить прирост удастся после того, как первокурсники встанут на учёт.
В дальневосточной столице сейчас проживает около 617 тысяч человек — с учётом
Без их учёта в Хабаровске сейчас проживают 612 тысяч человек. Как сообщает
«Каждый студент, который приезжает учиться, должен встать на регистрационный учёт. Благодаря этому мы узнаём, сколько ребят и девчат к нам приехали временно, а может быть, и постоянно. Только имея эти цифры, мы сможем понять, сколько средств нам тратить на городские социальные программы, просчитать показатели бюджета города. Каждый человек, который приезжает в Хабаровск на учёбу, пользуется теми же благами, что и постоянные жители. Я надеюсь, что