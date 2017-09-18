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11:37 (мск), источник: Восток Медиа

Население Хабаровска увеличилось почти на пять тысяч за счёт студентов

Точно определить прирост удастся после того, как первокурсники встанут на учёт.

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице сейчас проживает около 617 тысяч человек — с учётом студентов-первокурсников, которые поступили в местные вузы. Учащиеся увеличили численность населения города практически на пять тысяч.

Без их учёта в Хабаровске сейчас проживают 612 тысяч человек. Как сообщает пресс-служба администрации города, и. о. мэра Сергей Кравчук объяснил, что количество людей, проживающих в городе, постоянно возрастает. За последние три года в городе наблюдается естественный прирост населения, число жителей увеличивается и за счёт миграции, благодаря нескольким тысячам иногородних студентов. Точные данные о том, сколько их прибыло сейчас, станут известны к ноябрю, когда молодёжь встанет на регистрационный учёт.

«Каждый студент, который приезжает учиться, должен встать на регистрационный учёт. Благодаря этому мы узнаём, сколько ребят и девчат к нам приехали временно, а может быть, и постоянно. Только имея эти цифры, мы сможем понять, сколько средств нам тратить на городские социальные программы, просчитать показатели бюджета города. Каждый человек, который приезжает в Хабаровск на учёбу, пользуется теми же благами, что и постоянные жители. Я надеюсь, что студенты-первокурсники этого года оформят все документы в кратчайшие сроки», — отметил Сергей Кравчук.

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