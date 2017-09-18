Меренкову продлили арест до 28 октября

Сегодня, 18 сентября омский областной суд удовлетворил ходатайство силовиков, просивших продлить арест
Бывший чиновник останется в СИЗО-1 до 28 октября, передает «Новый Омск». Судья Николай Гаркуша признал доводы следствия, опасающимися очередного побега Меренкова, достаточным основанием, передает «Новый Омск».
Напомним, что
Добавим, что Юрий Гамбург уже отсидел в исправительной колонии № 8 Омска за вышеназванные преступления и вышел на свободу по УДО 28 апреля.
В то время как Вадим Меренков скрывался от следствия 2,5 года, с конца марта 2014 года до сентября 2016 года. Его объявляли в международный розыск, но в итоге