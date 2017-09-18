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10:56 (мск), источник: Om1.ru

Меренкову продлили арест до 28 октября

Экс-министр имущественных отношений обвиняется в превышении должностных полномочий.

Сегодня, 18 сентября омский областной суд удовлетворил ходатайство силовиков, просивших продлить арест экс-министру имущественных отношений Омской области Вадиму Меренкову.

Бывший чиновник останется в СИЗО-1 до 28 октября, передает «Новый Омск». Судья Николай Гаркуша признал доводы следствия, опасающимися очередного побега Меренкова, достаточным основанием, передает «Новый Омск».

Напомним, что экс-министра имущественных отношений силовики считают предполагаемым подельником бывшего первого вице-губернатора Юрия Гамбурга. Представители следственного комитета считают, что в бытность работы в мэрии Омска Меренков и Гамбург незаконно продали 25 участков в Чукреевке, нанеся ущерб бюджету в 200 миллионов рублей.

Добавим, что Юрий Гамбург уже отсидел в исправительной колонии № 8 Омска за вышеназванные преступления и вышел на свободу по УДО 28 апреля.

В то время как Вадим Меренков скрывался от следствия 2,5 года, с конца марта 2014 года до сентября 2016 года. Его объявляли в международный розыск, но в итоге экс-министр внезапно объявился сам и сдался правосудию.

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