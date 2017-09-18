Меренкову продлили арест до 28 октября

Напомним, что экс-министра имущественных отношений силовики считают предполагаемым подельником бывшего первого вице-губернатора Юрия Гамбурга. Представители следственного комитета считают, что в бытность работы в мэрии Омска Меренков и Гамбург незаконно продали 25 участков в Чукреевке, нанеся ущерб бюджету в 200 миллионов рублей.

Добавим, что Юрий Гамбург уже отсидел в исправительной колонии № 8 Омска за вышеназванные преступления и вышел на свободу по УДО 28 апреля.