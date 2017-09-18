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10:55 (мск), источник: СуперОмск

Омск назвали самым некомфортным городом Сибири

Омск стал последним по комфортности среди сибирских городов в составленном экспертами «Индексе качества городской среды».

Исследование представлено на сайте «Индес-городов.рф».

Из 300 возможных баллов наш город набрал всего 128. Не отличился Омск и среди городов миллионников, став по комфортности лишь 12-м из 15 городов.

При вычислении индекса эксперты учитывали жилье и прилегающие пространства, озеленение и водные источники, уличную, общественно-деловую и социально-досуговуюинфраструктуры, а также общегородское пространство. В Омске больше всего баллов получили жилье и уличная инфрастурктура, а вот хуже всего в городе с озеленением и водными пространствами.

Отметим, самым комфортным городом в Сибири оказался Томск, набравший 173 балла. Среди городов-миллионников лидирует Москва, у которой 221 балл.

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