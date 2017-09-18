Омск назвали самым некомфортным городом Сибири

Из 300 возможных баллов наш город набрал всего 128. Не отличился Омск и среди городов миллионников, став по комфортности лишь 12-м из 15 городов.

При вычислении индекса эксперты учитывали жилье и прилегающие пространства, озеленение и водные источники, уличную, общественно-деловую и социально-досуговую инфраструктуры, а также общегородское пространство. В Омске больше всего баллов получили жилье и уличная инфрастурктура, а вот хуже всего в городе с озеленением и водными пространствами.