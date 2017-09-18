Омск назвали самым некомфортным городом Сибири
Омск стал последним по комфортности среди сибирских городов в составленном экспертами «Индексе качества городской среды».
Омск стал последним по комфортности среди сибирских городов в составленном экспертами «Индексе качества городской среды».
Исследование представлено на сайте «Индес-городов.рф».
Из 300 возможных баллов наш город набрал всего 128. Не отличился Омск и среди городов миллионников, став по комфортности лишь 12-м из 15 городов.
При вычислении индекса эксперты учитывали жилье и прилегающие пространства, озеленение и водные источники, уличную,
Отметим, самым комфортным городом в Сибири оказался Томск, набравший 173 балла. Среди