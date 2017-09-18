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11:18 (мск), источник: АиФ Калининград

Автомобилистов предупредили о закрытии моста на Киевской в Калининграде

Автомобилистов предупредили о закрытии моста на улице Киевской в Калининграде. Участок дороги от улицы Фабричной до улицы Садовой закроют с 27 сентября, предупреждает мэрия.

Источник: Аргументы и факты

Здесь уберут брусчатку и рельсы, обновят гидроизоляцию, барьерные ограждения, и уложат асфальт.

Летом мост отремонтировать не удалось, так как аукцион по отбору подрядной организации не состоялся. Его объявили повторно. Подрядчик, выигравший конкурс, был готов начать работы в начале сентября, но из-за того, что КЖД решила начать работы на железнодорожном путепроводе на улице А. Суворова, работы пришлось отложить на более поздний срок.

Как рассказал начальник производственного отдела ООО «БалтМостСтрой» Игорь Джунь, ремонт искусственного сооружения на Суворова — плановый, порядок и сроки выполнения работ определяет железная дорога. Всего предстоит привести в порядок две ветки железнодорожного путепровода, который не ремонтировали 40 лет. На первой работы завершили 16 сентября. Ремонт второй продлится до 23 сентября.

«Между 17 и 20 сентября будет “окно”, частично будем пропускать транспорт по одной стороне путепровода, — обнадёжил Игорь Степанович. — Но это, если всё пойдёт по графику. Пока мы столкнулись с массой сложностей, которые тормозят работу. На опорах сооружения, как оказалось, очень прочный бетон, густое армирование. Техника с трудом его разбивает. Работаем день и ночь. В общей сложности на объекте задействовано 50 человек. Жителей просим потерпеть: речь идёт о безопасности».

На Киевской дорожники приступят к работам, после того, как этот участок откроется для движения. Ориентировочно, работы завершатся к 20 ноября.

При этом пешеходы смогут свободно передвигаться по мосту.

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