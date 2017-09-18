Автомобилистов предупредили о закрытии моста на Киевской в Калининграде
Автомобилистов предупредили о закрытии моста на улице Киевской в Калининграде. Участок дороги от улицы Фабричной до улицы Садовой закроют с 27 сентября, предупреждает мэрия.
Автомобилистов предупредили о закрытии моста на улице Киевской в Калининграде. Участок дороги от улицы Фабричной до улицы Садовой закроют с 27 сентября, предупреждает мэрия.
Здесь уберут брусчатку и рельсы, обновят гидроизоляцию, барьерные ограждения, и уложат асфальт.
Летом мост отремонтировать не удалось, так как аукцион по отбору подрядной организации не состоялся. Его объявили повторно. Подрядчик, выигравший конкурс, был готов начать работы в начале сентября, но
Как рассказал начальник производственного отдела ООО «БалтМостСтрой» Игорь Джунь, ремонт искусственного сооружения на Суворова — плановый, порядок и сроки выполнения работ определяет железная дорога. Всего предстоит привести в порядок две ветки железнодорожного путепровода, который не ремонтировали 40 лет. На первой работы завершили 16 сентября. Ремонт второй продлится до 23 сентября.
«Между 17 и 20 сентября будет “окно”, частично будем пропускать транспорт по одной стороне путепровода, — обнадёжил Игорь Степанович. — Но это, если всё пойдёт по графику. Пока мы столкнулись с массой сложностей, которые тормозят работу. На опорах сооружения, как оказалось, очень прочный бетон, густое армирование. Техника с трудом его разбивает. Работаем день и ночь. В общей сложности на объекте задействовано 50 человек. Жителей просим потерпеть: речь идёт о безопасности».
На Киевской дорожники приступят к работам, после того, как этот участок откроется для движения. Ориентировочно, работы завершатся к 20 ноября.
При этом пешеходы смогут свободно передвигаться по мосту.