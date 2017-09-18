Полиция в Екатеринбурге поймала 16 водителей, не пропускавших спецтранспорт

«В столице среднего Урала прошла операция “Маяк”, в рамках которой сотрудники УГИБДД ГУ МВД России по Свердловского области проверили готовность водителей транспортных средств предоставить законное преимущество в движении автомобилям спецслужб. На этот раз в операции был задействован автомобиль пожарной службы», — говорится в сообщении областного полицейского главка.

За спецмашиной пожарной службы с включенными мигалками и сиреной следовали пять экипажей спецроты ДПС. Сотрудники полиции вели видеосъемку автомобилей, не уступавших дорогу пожарной машине.

«В результате… было выявлено 16 водителей транспортных средств, которые не предоставили законного права спецавтомобилю в приоритетном движении по полосе. Сотрудниками ГИБДД на водителей были составлены административные материалы за нарушение правил движения», — информирует полиция.