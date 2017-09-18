Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
Ученые выяснили, как правильно вести сидячий образ жизни
«Как жаль!»: Трамп о ситуации с бензином в КНДР
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Рудковская и Плющенко обвенчались в Москве
Что общего у биткоинов и тюльпанов?Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире
СМИ: Молодежь бежит из Украины в Польшу, затем – в ужасе обратно
Швеция ответит РФ ударом на удар - СМИ
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
Эксперт: Саакашвили поставил на место беспомощного Порошенко
Военную технику Украины увидели на границе Крыма
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
В ЛНР ответили на ввод миротворцев в Донбасс
"Ночной кошмар для пилотов": на Западе оценили российские С-400
В ВКС России поступят «Суперграчи» - СМИ
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
1035 лет назад погибла Грейс Келли
11:25 (мск), источник: УралПолит.ру

Полиция в Екатеринбурге поймала 16 водителей, не пропускавших спецтранспорт

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября, ИА УралПолит.Ru. Полицейские в Екатеринбурге выявили 16 водителей, не пропустивших спецтранспорт.

«В столице среднего Урала прошла операция “Маяк”, в рамках которой сотрудники УГИБДД ГУ МВД России по Свердловского области проверили готовность водителей транспортных средств предоставить законное преимущество в движении автомобилям спецслужб. На этот раз в операции был задействован автомобиль пожарной службы», — говорится в сообщении областного полицейского главка.

За спецмашиной пожарной службы с включенными мигалками и сиреной следовали пять экипажей спецроты ДПС. Сотрудники полиции вели видеосъемку автомобилей, не уступавших дорогу пожарной машине.

«В результате… было выявлено 16 водителей транспортных средств, которые не предоставили законного права спецавтомобилю в приоритетном движении по полосе. Сотрудниками ГИБДД на водителей были составлены административные материалы за нарушение правил движения», — информирует полиция.

Теперь им грозит штраф в 500 рублей либо лишения водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Фигуранту дела МУГИСО, лишившему жизни судебного пристава в Екатеринбурге, грозит пожизненное
Умер оперный певец Зураб Соткилава
Сотрудник ФСБ рассказал обстоятельства задержания Улюкаева
Минфин подтвердил планы правительства повысить акцизы на топливо
Роскачество проверило бутилированную воду в России
Мадуро: «Я похож на Сталина. Посмотрите на мой профиль»
В «Справедливой России» предлагают наказывать за овербукинг
МЧС предупредило об опасности тайфуна Талим для Дальнего Востока
Спорт
Без медалей, но с надеждой. Россия заняла 4-е место на ЧЕ Сборная России вернулась в игру с «-17», но всё же уступила испанцам в «бронзовом» матче
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Валерия с дочерью на съемках нового телешоу: первые фото Певицы приняли участие в телепроекте «Угадай мой возраст»
Недвижимость
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
Лифты в многоэтажках заменят в кредит
Россиян защитят от завышенных тарифов на ЖКУ
Сбербанк ожидает ставки по ипотеке ниже 7%
Леди
Твид, стразы и булавки: в моде провокационный маникюр Шесть самых актуальных трендов в нейл-дизайне – для самых модных, но при этом не слабонервных.
Дети
С чем ходили в школу дети в СССР Деревянные пеналы, прописи, стирательные резинки вместо ластиков и краски, которые пахли так, что хотелось их съесть, – вспоминаем, с чем приходили в школу дети в Советском Союзе.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь