Полиция в Екатеринбурге поймала 16 водителей, не пропускавших спецтранспорт
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября, ИА УралПолит.Ru. Полицейские в Екатеринбурге выявили 16 водителей, не пропустивших спецтранспорт.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября, ИА УралПолит.Ru. Полицейские в Екатеринбурге выявили 16 водителей, не пропустивших спецтранспорт.
«В столице среднего Урала прошла операция “Маяк”, в рамках которой сотрудники УГИБДД ГУ МВД России по Свердловского области проверили готовность водителей транспортных средств предоставить законное преимущество в движении автомобилям спецслужб. На этот раз в операции был задействован автомобиль пожарной службы», — говорится в сообщении областного полицейского главка.
За спецмашиной пожарной службы с включенными мигалками и сиреной следовали пять экипажей спецроты ДПС. Сотрудники полиции вели видеосъемку автомобилей, не уступавших дорогу пожарной машине.
«В результате… было выявлено 16 водителей транспортных средств, которые не предоставили законного права спецавтомобилю в приоритетном движении по полосе. Сотрудниками ГИБДД на водителей были составлены административные материалы за нарушение правил движения», — информирует полиция.
Теперь им грозит штраф в 500 рублей либо лишения водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев.