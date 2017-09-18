В Новоуральске обезвредили вооруженных налетчиков на банк
Кинологи.
Кинологи.
16 сентября 2017 года в Новоуральске на Центральном стадионе стартовал чемпионат МВД России по многоборью кинологов. Одним из заданий стало задержание грабителей банка, вооруженных автоматами Калашникова. Кроме того, было инсценировано покушение на изнасилование женщины.
Как рассказали «Уралинформбюро» в
«Помощники сыщиков продемонстрируют умения обнаруживать наркотические средства, взрывчатые вещества, задерживать преступников и работать по следу», — сообщил официальный представитель регионального главка Валерий Горелых.