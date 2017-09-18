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11:43 (мск), источник: Om1.ru

Омичей в области возили на опасных автобусах

Перевозчик не устранил нарушения, выявленные еще в 2016 году.

Прокуратура Марьяновского района Омской области еще в ноябре 2016 годы установила, что компания ОАО «АПРЕС-Марьяновское» не провела оценку уязвимости 13 автобусов. Кроме того, не был разработан и утвержден план по обеспечению транспортной безопасности.

Из-за длительного неисполнения требований прокуратура передала дело в суд. Потому что пренебрежение безопасности может повлечь за собой причинение ущерба жизни и здоровью омичей.

Марьяновский районный суд полностью удовлетворил требования прокурора обязать ОАО «АПРЕС-Марьяновское» принять меры по проведению оценки уязвимости эксплуатируемых транспортных средств, разработать план обеспечения транспортной безопасности и согласованию их с Федеральным дорожным агентством «Росавтодор». Отметим, что некоторые нарушения были устранены на стадии судебного разбирательства.

Исполнение решения суда прокуратура района поставила на контроль.

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