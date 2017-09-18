Подарок из космоса: Ростов-на-Дону поздравил Герой России

Ростов-на-Дону отметил 268-ю годовщину со дня основания. С днём рождения город-миллионник поздравили прямо из космоса. В своём аккаунте в Instagram Герой России Сергей Рязанский выложил три фотографии столицы юга России.

«В эти выходные крупнейший город на юге Российской Федерации отмечает День рождения. Ростову-на-Дону — 268! С чем я и поздравляю ростовчан! В подарок дарю вам несколько снимков вашего города», — написал летчик-космонавт в своём аккаунте.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZImY19Ag_L/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">В эти выходные крупнейший город на юге Российской Федерации отмечает День рождения. Ростову-на-Дону – 268! С чем я и поздравляю ростовчан! В подарок дарю вам несколько снимков вашего города ;) // Happy birthday, Rostov-on-Don! Rostov-on-Don is a port city and the administrative center of Rostov Oblast and the Southern Federal District of Russia. It lies in the southeastern part of the East European Plain on the Don River. #РостовНаДону #города #Россия #Russia #RostovOnDon #мкс #космос #space #natgeo #natgeoru #iss #instagram #instagramrussia</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Sergey Ryazanskiy (@sergeyiss) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-17T07:50:28+00:00">Сен 17 2017 в 12:50 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Несмотря на то, что часть торжественных мероприятий была перенесена в связи с августовским пожаром, испепелившим практически целый микрорайон, праздник удался. В городских парках и скверах в эти дни были развернуты выставки, состоялись мастер-классы, выступления творческих коллективов, для детей были предусмотрены развлекательные программы.

Одним из важных политических событий стало закрепление 40-летних побратимских связей между донской столицей и немецким Дортмундом. По словам сити-менеджера Ростова-на-Дону Виталия Кушнарёва, самые динамично развивающиеся направления взаимодействия — молодежная политика и реализация совместных проектов.

В частности, назван совместный научно-образовательный проект между Донским государственным техническим университетом и вузами Германии, ЮАР и Швейцарии. Также уже доказана эффективность студенческих обменов для городов-побратимов.