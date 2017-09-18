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11:36 (мск), источник: ЮГА.ру

Под крышей школы в Тихорецком районе нашли древние иконы

В Тихорецком районе во время ремонта в детской школе искусств станицы Фастовецкой обнаружили иконы.

При демонтаже кровли нашли три иконы, которые спрятали там до революции. Около 120 лет назад в местном храме похитили четыре иконы, одну из них нашли сразу. Возможно, три образа, найденных в школе, — остальные украденные. Позже храм разрушили, а образы святых были потеряны до сегодняшнего дня. По другой версии, найденные иконы принадлежали помещику, в доме которого находится школа искусств.

Находки доставили в отдел полиции Тихорецкого района. Позже проведут экспертизу, которая определит ценность и происхождение икон.

В пресс-службе администрации Тихорецкого района отметили, что ремонт крыши в ДШИ проводился на средства, выделенные депутатом ЗСК Алексеем Гусаком.

Как сообщали Юга.ру, в августе на вокзале Тихорецка в вентиляционной трубе нашли письмо времен Великой Отечественной войны.

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