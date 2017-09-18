Под крышей школы в Тихорецком районе нашли древние иконы

При демонтаже кровли нашли три иконы, которые спрятали там до революции. Около 120 лет назад в местном храме похитили четыре иконы, одну из них нашли сразу. Возможно, три образа, найденных в школе, — остальные украденные. Позже храм разрушили, а образы святых были потеряны до сегодняшнего дня. По другой версии, найденные иконы принадлежали помещику, в доме которого находится школа искусств.