Под крышей школы в Тихорецком районе нашли древние иконы
В Тихорецком районе во время ремонта в детской школе искусств станицы Фастовецкой обнаружили иконы.
В Тихорецком районе во время ремонта в детской школе искусств станицы Фастовецкой обнаружили иконы.
При демонтаже кровли нашли три иконы, которые спрятали там до революции. Около 120 лет назад в местном храме похитили четыре иконы, одну из них нашли сразу. Возможно, три образа, найденных в школе, — остальные украденные. Позже храм разрушили, а образы святых были потеряны до сегодняшнего дня. По другой версии, найденные иконы принадлежали помещику, в доме которого находится школа искусств.
Находки доставили в отдел полиции Тихорецкого района. Позже проведут экспертизу, которая определит ценность и происхождение икон.
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Как сообщали Юга.ру, в августе на вокзале Тихорецка в вентиляционной трубе нашли письмо времен Великой Отечественной войны.