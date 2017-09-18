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11:39 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде без света остались восемь улиц и садовое товарищество

В Калининграде в понедельник, 18 сентября, часть улиц осталась без электричества. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Источник: Клопс.ru

Без света в связи ремонтными работами в течение дня останутся дома:

— с 9:00 до 13:00 — на ул. Сеченова, 1−3, 6−114, 7−9, 9а, 13−15, 17−21, 20, 24, ул. А. Толстого, 1−3, 2а, 6−8, 10, 14−34, 24а, пер. А. Толстого, 1−3, 4а, 12−14, ул. Сызранской (садовое товарищество «Сад-2»).

— с 13:00 до 17:00 — на ул. А. Толстого, 2а, 6, 28, 34, ул. Серж. Бурыхина, 28, 31−39, 39а, 40−42, 47−49, 52−56; — с 9:00 до 18:00 — на ул. Коммунистической, 25−27, 30, 32−32б, 34, 35, 37 а-г, 37−37 В, 39, 41−49, ул. Летней, 8, 14, 14а, 18, 22, ул. П. Морозова, 115а.

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