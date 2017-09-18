В Калининграде без света остались восемь улиц и садовое товарищество

Источник: Клопс.ru

Без света в связи ремонтными работами в течение дня останутся дома:

— с 9:00 до 13:00 — на ул. Сеченова, 1−3, 6−114, 7−9, 9а, 13−15, 17−21, 20, 24, ул. А. Толстого, 1−3, 2а, 6−8, 10, 14−34, 24а, пер. А. Толстого, 1−3, 4а, 12−14, ул. Сызранской (садовое товарищество «Сад-2»).