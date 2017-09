Журнал Rolling Stone выставят на продажу

Информацию об этом со ссылкой на слова самого Веннера также подтверждает The New York Times. «Я люблю свою работу, я наслаждаюсь ей, наслаждаюсь уже долгое время», — заявил Веннер, добавив при этом, что отказаться от нее «было бы умным решением».

Как утверждает издание, план продажи был разработан 27-летним сыном Веннера, Гасом. Он связан с общей стратегией семьи Веннеров по отказу от печатных изданий в условиях конкуренции с онлайн-СМИ. Ранее Веннеры уже продали два других издания — Us Weekly и Men's Journal. В 2016 году они также реализовали и 49% Rolling Stone, продав их сингапурской компании BandLab Technologies. При этом за ними остался контрольный пакет акций издания.

Джанн Веннер и его сын планируют остаться в издании в качестве управляющих. В тоже время они отмечают, что окончательное решение будет за новым владельцем. Им, по версии The New York Times, может стать издатель таблоидов American Media Inc.