Журнал Rolling Stone выставят на продажу

Источник: AP 2017

Информацию об этом со ссылкой на слова самого Веннера также подтверждает The New York Times. «Я люблю свою работу, я наслаждаюсь ей, наслаждаюсь уже долгое время», — заявил Веннер, добавив при этом, что отказаться от нее «было бы умным решением».

Как утверждает издание, план продажи был разработан 27-летним сыном Веннера, Гасом. Он связан с общей стратегией семьи Веннеров по отказу от печатных изданий в условиях конкуренции с онлайн-СМИ. Ранее Веннеры уже продали два других издания — Us Weekly и Men's Journal. В 2016 году они также реализовали и 49% Rolling Stone, продав их сингапурской компании BandLab Technologies. При этом за ними остался контрольный пакет акций издания.

Читайте также The New Yorker готовил обложку на случай победы Хиллари Клинтон. Вот она

Джанн Веннер и его сын планируют остаться в издании в качестве управляющих. В тоже время они отмечают, что окончательное решение будет за новым владельцем. Им, по версии The New York Times, может стать издатель таблоидов American Media Inc.

На решение о продаже журнала могло повлиять сокращение доходов от продажи рекламы в условиях конкуренции с интернет-изданиями и ущерб для репутации журнала, который повлекло за собой прошлогоднее расследование об изнасилованиях в Университете Вирджинии. Как выяснилось позднее, расследование базировалось на непроверенных фактах.

Журнал Rolling Stone, ставший одним из наиболее известных музыкальных журналов в мире. был основан Вернером в 1967 году в Сан-Франциско. Журнал освещал современные тенденции в музыке, в частности, рок-музыку. В 1980-е годы он начал писать о панк-роке. С журналом сотрудничали известные журналисты, в том числе Хантер Томпсон, опубликовавший на его страницах свой роман «Страх и отвращение в Лас-Вегасе». Журнал также известен составлением рейтингов величайших песен и альбомов в истории.