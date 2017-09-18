Журнал Rolling Stone выставят на продажу

Информацию об этом со ссылкой на слова самого Веннера также подтверждает The New York Times. «Я люблю свою работу, я наслаждаюсь ей, наслаждаюсь уже долгое время», — заявил Веннер, добавив при этом, что отказаться от нее «было бы умным решением».
Как утверждает издание, план продажи был разработан 27-летним сыном Веннера, Гасом. Он связан с общей стратегией семьи Веннеров по отказу от печатных изданий в условиях конкуренции с онлайн-СМИ. Ранее Веннеры уже продали два других издания — Us Weekly и Men's Journal. В 2016 году они также реализовали и 49% Rolling Stone, продав их сингапурской компании BandLab Technologies. При этом за ними остался контрольный пакет акций издания.
Джанн Веннер и его сын планируют остаться в издании в качестве управляющих. В тоже время они отмечают, что окончательное решение будет за новым владельцем. Им, по версии The New York Times, может стать издатель таблоидов American Media Inc.
На решение о продаже журнала могло повлиять сокращение доходов от продажи рекламы в условиях конкуренции с интернет-изданиями и ущерб для репутации журнала, который повлекло за собой прошлогоднее расследование об изнасилованиях в Университете Вирджинии. Как выяснилось позднее, расследование базировалось на непроверенных фактах.
Журнал Rolling Stone, ставший одним из наиболее известных музыкальных журналов в мире. был основан Вернером в 1967 году в Сан-Франциско. Журнал освещал современные тенденции в музыке, в частности, рок-музыку. В 1980-е годы он начал писать о панк-роке. С журналом сотрудничали известные журналисты, в том числе Хантер Томпсон, опубликовавший на его страницах свой роман «Страх и отвращение в Лас-Вегасе». Журнал также известен составлением рейтингов величайших песен и альбомов в истории.
Ранее, 7 сентября, стало известно, что главный редактор Vanity Fair Грейдон Картер в декабре 2017 года покинет свой пост. Это решение он принял после 25 лет работы в издании. Его причиной также стала растущая конкуренция печатных изданий с интернетом и связанные с этим планы по изменению бизнес-модели.