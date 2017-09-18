Авиакомпания NordStar запустила прямые рейсы из Красноярска в Хатангу и Стрежевой

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Авиакомпания NordStar открыла прямые рейсы из Красноярска в Хатангу и Стрежевой. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Первый рейс «Красноярск — Хатанга — Красноярск» состоялся 18 сентября. Рейсы будут выполняться 2 два раза в неделю на самолетах ATR 42−500 по понедельникам и четвергам. Вылет из Красноярска в 09:30, прилет в Хатангу в 14:00. Вылет рейса из Хатанги в 15:00, прилет в Красноярск в 19:30. Стоимость авиабилетов от 13 тыс. рублей.

«Хатанга является одним из наиболее удаленных северных населенных пунктов, где авиасообщение является основным способом добраться до материка. Для жителей Хатанги и Красноярска с открытием прямого регулярного рейса авиакомпании NordStar появилась возможность уверенно планировать свои поездки и путешествовать между городами быстро и удобно», — говорится в сообщении авиакомпании.