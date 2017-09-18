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11:26 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Авиакомпания NordStar запустила прямые рейсы из Красноярска в Хатангу и Стрежевой

Первые рейсы по данным маршрутам вылетели 18 сентября.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Авиакомпания NordStar открыла прямые рейсы из Красноярска в Хатангу и Стрежевой. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Первый рейс «Красноярск — Хатанга — Красноярск» состоялся 18 сентября. Рейсы будут выполняться 2 два раза в неделю на самолетах ATR 42−500 по понедельникам и четвергам. Вылет из Красноярска в 09:30, прилет в Хатангу в 14:00. Вылет рейса из Хатанги в 15:00, прилет в Красноярск в 19:30. Стоимость авиабилетов от 13 тыс. рублей.

«Хатанга является одним из наиболее удаленных северных населенных пунктов, где авиасообщение является основным способом добраться до материка. Для жителей Хатанги и Красноярска с открытием прямого регулярного рейса авиакомпании NordStar появилась возможность уверенно планировать свои поездки и путешествовать между городами быстро и удобно», — говорится в сообщении авиакомпании.

Также в этот день был произведен прямой рейс «Красноярск — Стрежевой — Красноярск». Рейсы по новому направлению будут выполняться 3 раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам, время в полете — 2 часа 25 минут.

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