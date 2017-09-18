Авиакомпания NordStar запустила прямые рейсы из Красноярска в Хатангу и Стрежевой
Первые рейсы по данным маршрутам вылетели 18 сентября.
Первые рейсы по данным маршрутам вылетели 18 сентября.
Авиакомпания NordStar открыла прямые рейсы из Красноярска в Хатангу и Стрежевой. Об этом сообщает
Первый рейс «Красноярск — Хатанга — Красноярск» состоялся 18 сентября. Рейсы будут выполняться 2 два раза в неделю на самолетах ATR 42−500 по понедельникам и четвергам. Вылет из Красноярска в 09:30, прилет в Хатангу в 14:00. Вылет рейса из Хатанги в 15:00, прилет в Красноярск в 19:30. Стоимость авиабилетов от 13 тыс. рублей.
«Хатанга является одним из наиболее удаленных северных населенных пунктов, где авиасообщение является основным способом добраться до материка. Для жителей Хатанги и Красноярска с открытием прямого регулярного рейса авиакомпании NordStar появилась возможность уверенно планировать свои поездки и путешествовать между городами быстро и удобно», — говорится в сообщении авиакомпании.
Также в этот день был произведен прямой рейс «Красноярск — Стрежевой — Красноярск». Рейсы по новому направлению будут выполняться 3 раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам, время в полете — 2 часа 25 минут.