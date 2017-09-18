Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов: Татарстан сократит уроки татарского

Депутат Госдумы от РТ, глава комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов сообщил 15 сентября порталу «Национальный акцент», как изменится учебный план преподавания татарского языка.

Помощник Ильдара Гильмутдинова подтвердил «АиФ Казань» точность приведенной порталом информации. Глава комитета Госдумы РФ по делам национальностей считает, что изменений в преподавании татарского языка в республике стоит ожидать уже в ближайшее время, а не на следующий год. Он заявил, что в новом учебном плане предполагается отказ от преподавания языка в старших классах и значительное уменьшение объема часов татарского языка для русскоязычных детей в 4−9 классах. Сейчас в республике идет формирование учебных программ, количества часов.

По словам Ильдара Гильмутдинова, программу пересматривают с тем, чтобы дети знали язык на бытовом уровне — без погружения в грамматику. В то же время в школах сохранится обучение татарскому языку как государственному.

Напомним, 8 сентября минобрнауки РТ сообщило, что премьер-министр РТ Алексей Песошин принял решение довести c 1 января 2018 года объёмы изучения русского языка в РТ до рекомендуемых Минобрнауки РФ. На сайте Московского Кремля также появилась информация о том, что до 30 ноября Генпрокуратуре и Рособрнадзору поручено проверить соблюдение прав граждан на «добровольное изучение родного языка из числа языков народов РФ и госязыков республик в составе РФ».