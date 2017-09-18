На Куршской косе штрафуют грибников-нарушителей

Источник: Аргументы и факты

Только за неделю возбуждено 10 дел об административном правонарушении за «заготовку пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов», сообщают в НП.

В нацпарке напоминают, что грибы на Куршской косе собирать можно не везде: запрещено заходить на территорию особо охраняемой и заповедной зон — прогуливаясь в этих местах, вы не только способствуете разрушению хрупкой природы Куршской косы и создаете помехи свободному существованию диких животных. За это придется заплатить штраф — от 3 до 4 тысяч рублей.

«Поэтому обращайте внимание на информационные аншлаги, оставляйте автомобили только в специально отведенных для этого местах или, если вы не готовы соблюдать границы зон, то лучше выбрать для “тихой охоты” богатые леса остальной части Калининградской области», — говорят в нацпарке.