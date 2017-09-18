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12:26 (мск), источник: НИА Самара

В сентябре 34 тысячи жителей Самарской области не смогут получить компенсацию оплаты за коммунальные услуги

Это происходит из-за долгов по квитанциям.

В сентябре 34 213 жителей Самарской области не смогут получить компенсацию оплаты за коммунальные услуги из-за долгов по квитанциям. Еще 2200 льготникам не перечислят деньги в связи с корректировкой нормативов потребления электроэнергии, произведенных «Самараэнерго». Об этом сообщила замминистра социально-демографической и семейной политики Самарской области Елена Гриценко.

По ее словам, всего на данный момент выплаты получили 483 366 граждан. Средний показатель охвата по Самарской области составил 91,97%. В Самаре он равен 92,82%, в Тольятти — 91,85%.

Чиновница отметила, что сложности связаны с предоставлением данных поставщиками жилищно-коммунальных услуг. Некоторые компании не утруждают себя этой работой. Бывают случаи предоставления некорректных сведений. В итоге сотрудникам министерства приходится вручную вводить информацию для перечисления выплаты примерно 25 тысячам льготников.

Сейчас министерство обсуждает с депутатами губдумы возможность предоставления финансирования на разработку дополнительного программного обеспечения и специализированных справочников, которые позволили бы обобщить актуальную информацию для расчета компенсаций, пишет 63.ру.

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