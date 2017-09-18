В сентябре 34 тысячи жителей Самарской области не смогут получить компенсацию оплаты за коммунальные услуги
Это происходит
Это происходит
В сентябре 34 213 жителей Самарской области не смогут получить компенсацию оплаты за коммунальные услуги
По ее словам, всего на данный момент выплаты получили 483 366 граждан. Средний показатель охвата по Самарской области составил 91,97%. В Самаре он равен 92,82%, в Тольятти — 91,85%.
Чиновница отметила, что сложности связаны с предоставлением данных поставщиками
Сейчас министерство обсуждает с депутатами губдумы возможность предоставления финансирования на разработку дополнительного программного обеспечения и специализированных справочников, которые позволили бы обобщить актуальную информацию для расчета компенсаций, пишет 63.ру.