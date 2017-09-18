В сентябре 34 тысячи жителей Самарской области не смогут получить компенсацию оплаты за коммунальные услуги

В сентябре 34 213 жителей Самарской области не смогут получить компенсацию оплаты за коммунальные услуги из-за долгов по квитанциям. Еще 2200 льготникам не перечислят деньги в связи с корректировкой нормативов потребления электроэнергии, произведенных «Самараэнерго». Об этом сообщила замминистра социально-демографической и семейной политики Самарской области Елена Гриценко.

По ее словам, всего на данный момент выплаты получили 483 366 граждан. Средний показатель охвата по Самарской области составил 91,97%. В Самаре он равен 92,82%, в Тольятти — 91,85%.

Чиновница отметила, что сложности связаны с предоставлением данных поставщиками жилищно-коммунальных услуг. Некоторые компании не утруждают себя этой работой. Бывают случаи предоставления некорректных сведений. В итоге сотрудникам министерства приходится вручную вводить информацию для перечисления выплаты примерно 25 тысячам льготников.