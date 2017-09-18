На Куршской косе более 100 косуль перекрыли проезжую часть

— Мы встретили животных недалеко от смотровой площадки «Танцующий лес». Возвращались мы около 20:00. Увидели предупреждающий знак «Дикие животные», поэтому снизили скорость и за поворотом встретили косуль, — рассказал Антон Романов.

Автомобилисты не впервые фиксируют большие стада косуль на Куршской косе. В декабре 2016 года на запись попали около 50 животных.

По данным 2016 года в национальном парке «Куршская коса» насчитывалось 89 косуль. Кроме этого, в заповеднике проживали 13 лосей, 66 кабанов, 25 пятнистых оленей, 40 лис, 24 зайца-русака, 20 бобров, 6 выдр, 27 куниц, 40 белок, 23 енотовидных собаки, 2 горностая, 2 норки, 6 барсуков и 7 хорьков.