В Нижнем Новгороде впервые пройдет мальтийско-российский форум

Источник: Аргументы и факты

Мальтийско-российский бизнес-форум пройдет в Нижнем Новгороде 20 сентября, сообщает пресс-служба Почетного консула Мальты в Нижнем Новгороде.

Мероприятие приурочено к 50-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Ранее форум проводился в Москве. Организатором мероприятия выступает Посольство Республики Мальта в Российской Федерации.

В состав делегации Мальты войдут представители деловых кругов страны, сотрудники компаний, заинтересованных в установлении контактов с российским бизнесом. Планируется, что участниками Форума станут около 200 человек.

Для ряда мальтийских делегатов визит в Нижегородскую область станет вторым в текущем году. Первая бизнес-миссия Мальты посетила столицу Поволжья в ходе мероприятий по открытию Почетного консульства в мае 2017 года. В результате визита были обозначены векторы активности в регионе и принято решение о проведении в Нижнем Новгороде Мальтийско-российского бизнес-форума.