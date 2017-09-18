В Нижнем Новгороде впервые пройдет мальтийско-российский форум
Ранее форум проводился в Москве.
Ранее форум проводился в Москве.
Мероприятие приурочено к 50-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Ранее форум проводился в Москве. Организатором мероприятия выступает Посольство Республики Мальта в Российской Федерации.
В состав делегации Мальты войдут представители деловых кругов страны, сотрудники компаний, заинтересованных в установлении контактов с российским бизнесом. Планируется, что участниками Форума станут около 200 человек.
Для ряда мальтийских делегатов визит в Нижегородскую область станет вторым в текущем году. Первая
Центральными темами Форума станут вопросы