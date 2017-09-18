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14:20 (мск), источник: ИА Татар-информ

Шесть учителей из Татарстана вышли в финал конкурса «Директор школы-2017»

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Шесть педагогов из Татарстана вышли в финал всероссийского конкурса «Директор школы-2017», сообщают организаторы состязания.

Среди финалистов — директор лицея № 177 Казани Ильдар Имамов, директор IT-лицея при КФУ Тимербулат Самерханов, директор школы № 85 Казани Ренат Хайбуллин, директор школы № 132 Казани Ольга Осипова, директор школы № 15 Набережных Челнов Елена Якупова и директор лицея-интерната № 84 имени Гали Акыша Набережных Челнов Шамиль Закиров.

Напомним, всероссийский конкурс «Директор школы-2017» стартовал 1 марта этого года. Тема конкурсного эссе этого года была сформулирована следующим образом: «Школа без отстающих: мои управленческие стратегии».

Второй год соучредителями мероприятия выступают Минобрнауки РФ и издательская фирма «Сентябрь».

Финал конкурса пройдет в Москве с 31 октября по 2 ноября.

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