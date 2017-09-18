Шесть учителей из Татарстана вышли в финал конкурса «Директор школы-2017»
(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Шесть педагогов из Татарстана вышли в финал всероссийского конкурса «Директор школы-2017», сообщают организаторы состязания.
(Казань, 18 сентября, «Татар-информ»). Шесть педагогов из Татарстана вышли в финал всероссийского конкурса «Директор школы-2017», сообщают организаторы состязания.
Среди финалистов — директор лицея № 177 Казани Ильдар Имамов, директор
Напомним, всероссийский конкурс «Директор школы-2017» стартовал 1 марта этого года. Тема конкурсного эссе этого года была сформулирована следующим образом: «Школа без отстающих: мои управленческие стратегии».
Второй год соучредителями мероприятия выступают Минобрнауки РФ и издательская фирма «Сентябрь».
Финал конкурса пройдет в Москве с 31 октября по 2 ноября.