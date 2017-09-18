Сотрудники тольяттинской Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие

В Автограде в 2017 году по вине водителей, допустивших выезд на встречную полосу дороги, произошло 32 ДТП, в которых 2 человека погибли и 48 получили ранения. Выявлено более 250 правонарушителей, допустивших нарушение по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона». Выезд на полосу, предназначенную для движения транспорта во встречном направлении, — одна из основных причин дорожно-транспортных происшествий.