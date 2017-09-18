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12:25 (мск), источник: НИА Самара

Сотрудники тольяттинской Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие

Сотрудники ГИБДД искали нарушителей на дорогах.

Источник: РИА "Новости"

В Автограде в 2017 году по вине водителей, допустивших выезд на встречную полосу дороги, произошло 32 ДТП, в которых 2 человека погибли и 48 получили ранения. Выявлено более 250 правонарушителей, допустивших нарушение по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона». Выезд на полосу, предназначенную для движения транспорта во встречном направлении, — одна из основных причин дорожно-транспортных происшествий.

В Комсомольском районе Тольятти, в целях предотвращения подобных дорожно-транспортных происшествий, сотрудники Госавтоинспекции провели специальное профилактическое мероприятие. За три часа несения службы инспекторами ДПС отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД г. Тольятти выявлено 11 административных правонарушений, предусмотренных ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона». За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 5 000 рублей, либо лишение права управления транспортными средствами сроком до 6 месяцев.

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