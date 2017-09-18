Эрмитажных котов-погорельцев разобрали петербуржцы

Источник: Фонтанка.Ру

Как сообщили «Фонтанке» сотрудники «Республики кошек», всего на выставке «Все оттенки кошачьего», которая прошла в Петербурге 16 сентября, были представлены 90 животных.

Источник: Фонтанка.Ру

Пристроить в хорошие руки удалось лишь 15, из них трое — пострадавшие при задымлении в подвале Эрмитажа: это рыже-белый кот Котя, ему около года, пестрая кошка Кнопа, которой около 3 лет, а также Лиана — чёрно-рыжая девочка 8 месяцев.

Проект «Все оттенки кошачьего» проходит каждую третью субботу месяца.

Пожар в техническом, подвальном помещении Эрмитажа произошел 8 сентября около полудня. Для тушения задействовали почти 40 машин и 120 пожарных. Причина возгорания пока неизвестна. Предполагается, что это мог быть как непогашенный окурок, так и самовозгорание проводки.

Источник: Фонтанка.Ру