Эрмитажных котов-погорельцев разобрали петербуржцы
Хвостатые погорельцы из Эрмитажа пользовались большой популярностью на акции по поиску нового дома для кошек. Всех троих горожане разобрали в считаные минуты.
Хвостатые погорельцы из Эрмитажа пользовались большой популярностью на акции по поиску нового дома для кошек. Всех троих горожане разобрали в считаные минуты.
Как сообщили «Фонтанке» сотрудники «Республики кошек», всего на выставке «Все оттенки кошачьего», которая прошла в Петербурге 16 сентября, были представлены 90 животных.
Пристроить в хорошие руки удалось лишь 15, из них трое — пострадавшие при задымлении в подвале Эрмитажа: это
Пожар в техническом, подвальном помещении Эрмитажа произошел 8 сентября около полудня. Для тушения задействовали почти 40 машин и 120 пожарных. Причина возгорания пока неизвестна. Предполагается, что это мог быть как непогашенный окурок, так и самовозгорание проводки.
Из задымлённого подвала спасли четырёх кошек, одной из которых была Дуся. Её на месте откачивали пожарные. Животных доставили в ветеринарную клинику, но на следующий день Дуся скончалась.