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13:15 (мск), источник: Фонтанка

Эрмитажных котов-погорельцев разобрали петербуржцы

Хвостатые погорельцы из Эрмитажа пользовались большой популярностью на акции по поиску нового дома для кошек. Всех троих горожане разобрали в считаные минуты.

Источник: Фонтанка.Ру

Как сообщили «Фонтанке» сотрудники «Республики кошек», всего на выставке «Все оттенки кошачьего», которая прошла в Петербурге 16 сентября, были представлены 90 животных.

Источник: Фонтанка.Ру

Пристроить в хорошие руки удалось лишь 15, из них трое — пострадавшие при задымлении в подвале Эрмитажа: это рыже-белый кот Котя, ему около года, пестрая кошка Кнопа, которой около 3 лет, а также Лиана — чёрно-рыжая девочка 8 месяцев.

Проект «Все оттенки кошачьего» проходит каждую третью субботу месяца.

Пожар в техническом, подвальном помещении Эрмитажа произошел 8 сентября около полудня. Для тушения задействовали почти 40 машин и 120 пожарных. Причина возгорания пока неизвестна. Предполагается, что это мог быть как непогашенный окурок, так и самовозгорание проводки.

Источник: Фонтанка.Ру

Из задымлённого подвала спасли четырёх кошек, одной из которых была Дуся. Её на месте откачивали пожарные. Животных доставили в ветеринарную клинику, но на следующий день Дуся скончалась.

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