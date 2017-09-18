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12:26 (мск), источник: АиФ Уфа

Три штамма вирусов придут в Башкирию в эпидсезон

В республике уже наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ.

Сезонный рост заболеваемости ОРВИ наблюдается в Башкирии. Но пик специалисты ожидают лишь в следующем году — в январе-марте 2018-го, об этом сообщает пресс-служба Минздрава Башкирии.

Пока регистрируются ОРВИ негриппозной этиологии. В этом году на тот же период уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 10,5%. По прогнозу НИИ гриппа, в сезоне 2017−2018 годов эпидемический подъём заболеваемости гриппом ожидается в январе-марте 2018 года.

Согласно прогнозам ВОЗ, рост заболеваемости гриппом в предстоящем эпидсезоне будут вызывать все три штамма вирусов: А1 — Сингапур, А2 — ГонКонг и В — Брисбен. Предполагается преобладание вируса гриппа А1, который может вызывать осложнения в виде тяжелых быстроразвивающихся пневмоний. В Уфе в прошедший эпидсезон подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдался в январе — феврале 2016 года, переболело 3,1% от численности населения города (по Башкирии — 3,8%).

В соответствии с Национальным календарем прививок в республике запланировано привить против сезонного гриппа вакциной, закупленной за счет средств федерального бюджета, 1,6 млн человек, в том числе в Уфе — 440,2 тыс. человек. В республику уже поступила первая партия вакцины.

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