Грузин попытался вывезти россиянку из Турции в чемодане

Источник: Publika.md

Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте «Сарпи» на турецко-грузинской границе близ Батуми. 47-летний мужчина, который волок за собой тяжелый и большой чемодан, показался таможенникам подозрительным, и они решили проверить багаж. Внутри скрывалась 27-летняя гражданка России Ангелина Самусенко.

По данным IHA, в Турции Самусенко является фигуранткой дела о ДТП. Авария произошла в мае этого года в курортном городе Кемер. Россиянка, будучи пьяной, на автомобиле сбила насмерть пожилого местного жителя, который работал садовником в одном из пятизвездочных отелей в Анталье и воспитал шестерых детей.