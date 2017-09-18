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12:34 (мск), источник: Publika.md

Грузин попытался вывезти россиянку из Турции в чемодане

Гражданин Грузии попытался незаконно провезти на территорию страны из Турции россиянку. Таможенники обнаружили женщину в чемодане, сообщает турецкое агентство IHA.

Источник: Publika.md

Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте «Сарпи» на турецко-грузинской границе близ Батуми. 47-летний мужчина, который волок за собой тяжелый и большой чемодан, показался таможенникам подозрительным, и они решили проверить багаж. Внутри скрывалась 27-летняя гражданка России Ангелина Самусенко.

По данным IHA, в Турции Самусенко является фигуранткой дела о ДТП. Авария произошла в мае этого года в курортном городе Кемер. Россиянка, будучи пьяной, на автомобиле сбила насмерть пожилого местного жителя, который работал садовником в одном из пятизвездочных отелей в Анталье и воспитал шестерых детей.

Суд оставил россиянку под подпиской о невыезде, учтя, что она воспитывает годовалого ребенка. В момент аварии малыш находился вместе с матерью в машине, передаёт Лента.Ru.

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