На Урале сняли исторический детектив о гибели царской семьи

Кинокартину к столетию со дня убиения Царской семьи готовит телеканал «История», входящий в структуру ВГТРК.

По замыслу авторов, кинолента должна ответить на вопрос: каков исторический урок, который современный русский человек может извлечь из этой трагедии, из событий, которые происходили сто лет назад.

«До сих пор мы не можем достичь для себя неких высот человеческого бытия, которые были совершены к 1913 году. Страна чувствовала себя самодостаточной, страна твердо стояла на ногах», — сказал в беседе со съемочной группой митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Святые места Екатеринбурга, связанные с Царской семьей, главный редактор телеканала Алексей Денисов назвал одним из сакральных центров русской тысячелетней истории.

«Узловые точки, такие как Успенский собор во Владимире, Бородинское поле, Храм-на-Крови в Екатеринбурге, Ганина Яма — это все абсолютно сакральные места, где ты чувствуешь единство со всей предыдущей историей своей Родины», — цитирует Денисова пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Хронометраж будущей киноленты — 44 минуты. Ее жанр авторы определяют как исторический детектив. По замыслу, в фильме не будет постановочных кадров, лишь — документальные свидетельства, интервью с историками и экспертами.

«Трагедия Николая Второго и его семьи и трагедия России будет раскрываться через путь семьи к гибели: к тому, что произошло в Екатеринбурге, и то, что творилось в этот момент в мире», — говорит Алексей Денисов.

Съемки в монастыре на Ганиной Яме, и в Храме-на-Крови в Екатеринбурге закончены. Впереди — Санкт-Петербург и Англия, где предстоит записать беседы с потомками дома Романовых.