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14:14 (мск), источник: АиФ Казань

В Татарстане 19 сентября потеплеет до +26 градусов

Потепление до +26 градусов ожидается в Татарстане, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 94% 762 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Аргументы и факты

19 сентября ночью местами слабый дождь, днем без осадков. Ветер южный, утром и днем местами порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +10 +15˚, максимальная днем +21 +26˚.

20 сентября осадков не ожидается, ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью +9 +14˚, максимальная температура воздуха днем +14 +19˚.

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