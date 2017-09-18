В Татарстане 19 сентября потеплеет до +26 градусов
Потепление до +26 градусов ожидается в Татарстане, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Потепление до +26 градусов ожидается в Татарстане, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
19 сентября ночью местами слабый дождь, днем без осадков. Ветер южный, утром и днем местами порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +10 +15˚, максимальная днем +21 +26˚.
20 сентября осадков не ожидается, ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью +9 +14˚, максимальная температура воздуха днем +14 +19˚.