Вован и Лексус презентуют в Крыму свою книгу

Источник: РИА "Новости"

«Мы будем заниматься книгой, у нас конкретно двенадцать городов, в которых пройдут ее презентации — от Крыма до Донецка, до Сибири, до Иркутска — все крупные города», — рассказал он.

Кроме того, Столяров признался, что вместе с Кузнецовым планирует запустить медиапроект в сети Интернет. «Это будет такой жанр интересный, не интервью и не совсем ток-шоу. Эта ниша свободна: мы будем общаться с известными людьми, которые труднодоступны для других журналистов. Основные планы пока что такие», — пояснил он.