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12:34 (мск), источник: РИА Крым

Вован и Лексус презентуют в Крыму свою книгу

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости (Крым). Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, собираются презентовать в Крыму свою книгу. Об этом Алексей Столяров сообщил в эфире радио Sputnik.

Источник: РИА "Новости"

«Мы будем заниматься книгой, у нас конкретно двенадцать городов, в которых пройдут ее презентации — от Крыма до Донецка, до Сибири, до Иркутска — все крупные города», — рассказал он.

Кроме того, Столяров признался, что вместе с Кузнецовым планирует запустить медиапроект в сети Интернет. «Это будет такой жанр интересный, не интервью и не совсем ток-шоу. Эта ниша свободна: мы будем общаться с известными людьми, которые труднодоступны для других журналистов. Основные планы пока что такие», — пояснил он.

Ранее пранкеры представили свою первую книгу «По ком звонит телефон» на юбилейной Московской международной книжной выставке-ярмарке. По их словам, за два года «накопилось очень много вопросов», откуда они берут телефоны, зарабатывают ли на этом, о чем и было решено рассказать в книге.

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