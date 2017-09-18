Wi-fi в муниципальных автобусах Нижнего Новгорода планируется начать вводить в октябре
Нижний Новгород. 18 сентября.
Нижний Новгород. 18 сентября.
Как сообщил в ходе заседания комиссии Гордумы по транспорту и связи 18 сентября и.о. директора МП «Нижегородпассажиравтотранс» Дмитрий Цыганков, на данный момент этот вопрос активно прорабатывается.
Депутат Сергей Каргин задался вопросом почему ранее горадминистрация заявляла о том, что с сентября в городском общественном транспорте будет работать бесплатный
В ответ Дмитрий Цыганков сообщил, что вопрос все еще прорабатывается и проект по внедрению
В свою очередь председатель транспортной комиссии Алексей Гойхман отметил, что городская администрация уже провела переговоры с «Ростелекомом» по поводу внедрения бесплатного
Ранее сообщалось, что помимо
Всего по соглашению планируется установить порядка 350 таких остановочных павильонов, 107 из них находятся в муниципальной собственности. Взамен инвестор сможет использовать остановочные павильоны как рекламные конструкции. Одно из условий концессии будет обязывать инвестора обслуживать все объекты, т.е. у него не будет возможности отказаться и вернуть часть этих объектов.