Wi-fi в муниципальных автобусах Нижнего Новгорода планируется начать вводить в октябре

Как сообщил в ходе заседания комиссии Гордумы по транспорту и связи 18 сентября и.о. директора МП «Нижегородпассажиравтотранс» Дмитрий Цыганков, на данный момент этот вопрос активно прорабатывается.

Депутат Сергей Каргин задался вопросом почему ранее горадминистрация заявляла о том, что с сентября в городском общественном транспорте будет работать бесплатный wi-fi, но он так и не внедрен.

В ответ Дмитрий Цыганков сообщил, что вопрос все еще прорабатывается и проект по внедрению Wi-fi может заработать уже в октябре текущего года. По его словам, при реализации проекта возникли некоторые трудности и задержки, но от самой идеи никто не отказывается.

В свою очередь председатель транспортной комиссии Алексей Гойхман отметил, что городская администрация уже провела переговоры с «Ростелекомом» по поводу внедрения бесплатного Wi-fi в муниципальном городском транспорте.

Ранее сообщалось, что помимо Wi-fi в Нижнем Новгороде будут введены «умные остановки».