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12:36 (мск), источник: Sputnik.md

Самолеты «Air Moldova» снова задерживаются: пассажиры возмущены

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Сразу несколько рейсов, которые осуществляет авиакомпания «Air Moldova», задерживаются в понедельник.

Источник: Sputnik.md

Пассажирам, находившимся в аэропорту Франкфурта, пришлось ждать почти два часа. За это время никто из представителей авиакомпании не объяснил им причины задержки.

Как пояснил Sputnik представитель авиакомпании Air Moldova Дмитрий Никулаицэ, связано это с тем, что с опозданием вылетел из Кишинева рейс в Германию. По графику он должен был отправиться в 7.00.

«Самолет вылетел во Франкфурт в 8.43. Сейчас все нормально», — сказал собеседник.

Таким образом, авиасудно прибыло во Франкфурт лишь к 11.00, а пассажиров, которые летят в обратном направлении (рейс 9U 864) пригласили на посадку только в 11.30, то есть на два часа позже, чем планировалось.

Также более чем на час задерживается прибытие в столицу Молдовы рейса 9U 182, S7 4531 из Санкт-Петербурга. Он должен был приземлиться в 11.50, но прилетит лишь к 13.00.

В последнее время из-за технических проблем рейсы этой авиакомпании часто задерживались, а иногда и вовсе отменялись.

Один из самых серьезных инцидентов произошел в июле. У самолета, следовавшего рейсом из Анталии в молдавскую столицу, при посадке в Международном кишиневском аэропорту повредилась задняя левая шина шасси.

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