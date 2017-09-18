Машину костанайца повредил выброшенный из окна телевизор

Об этом сообщает alau.kz со ссылкой на ДВД Костанайской области. У машины разбито лобовое стекло. В салоне никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.



Владелец автомобиля подозревает, что «подарок свыше» ему отправил житель квартиры на втором этаже — большой любитель спиртного. Полиция предпочитает не торопиться с выводами.