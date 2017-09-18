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13:09 (мск), источник: 365info.kz

Машину костанайца повредил выброшенный из окна телевизор

Полиция Костаная разыскивает хулигана, 12 сентября выбросившего телевизор из окна многоквартирного дома по улице Уральской.

Источник: 365info.kz

Аппарат «приземлился» аккурат на припаркованный под окном ВАЗ-2113, принадлежащий 28-летнему местному жителю.

Об этом сообщает alau.kz со ссылкой на ДВД Костанайской области. У машины разбито лобовое стекло. В салоне никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.

Владелец автомобиля подозревает, что «подарок свыше» ему отправил житель квартиры на втором этаже — большой любитель спиртного. Полиция предпочитает не торопиться с выводами.

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