Машину костанайца повредил выброшенный из окна телевизор
Полиция Костаная разыскивает хулигана, 12 сентября выбросившего телевизор из окна многоквартирного дома по улице Уральской.
Полиция Костаная разыскивает хулигана, 12 сентября выбросившего телевизор из окна многоквартирного дома по улице Уральской.
Аппарат «приземлился» аккурат на припаркованный под окном ВАЗ-2113, принадлежащий 28-летнему местному жителю.
Об этом сообщает alau.kz со ссылкой на ДВД Костанайской области. У машины разбито лобовое стекло. В салоне никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.
Владелец автомобиля подозревает, что «подарок свыше» ему отправил житель квартиры на втором этаже — большой любитель спиртного. Полиция предпочитает не торопиться с выводами.