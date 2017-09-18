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13:43 (мск), источник: Meduza

Британец поссорил Музей естествознания и Музей науки одним твитом

Пользователь твиттера под ником Bednarz решил выяснить, какой лондонский музей круче — Музей естествознания или Музей науки.

Во время загрузки произошла ошибка.«Кто бы выиграл в битве между Музеем науки и Музеем естествознания? Какие выставки и экспонаты помогли бы вам стать победителем?»

Сотрудники музеев очень воодушевились и начали спорить, приводя в качестве аргументов самые интересные и странные экспонаты: динозавров, насекомых, истребители и даже Дженни Хэнивер («Жени Анвер») — фигурки в виде гротескных монстров, сделанные из высушенных скатов.

«У нас есть динозавры. Вне конкуренции»
Во время загрузки произошла ошибка.«В музее естествознания одни старые окаменелости, зато у нас есть роботы, истребитель „Спитфайр“ и древние яды. Бум!»
Во время загрузки произошла ошибка.«У нас есть роботизированные динозавры, Птеродактили и самые ядовитые чудовища на Земле. Плюс вулканы и землетрясения… И рыба-вампир»
Во время загрузки произошла ошибка.«Что насчет этого русала? А еще у нас есть ядерная ракета „Поларис“»
Во время загрузки произошла ошибка.«Дженни Хэнивер передает привет вашему русалу. Никогда не приносите ядерные бомбы на битву с гигантскими метеоритами. Впрочем, наши тараканы переживут нас всех»
Во время загрузки произошла ошибка.«*Играет музыка из „Игры престолов“* Направляем туда морских драконов… (из „Книги великих морских драконов“ Томаса Хокинса)»
Во время загрузки произошла ошибка.«Мы видим ваших драконов и спасаемся от них в этом батискафе»
Во время загрузки произошла ошибка.«Эм, ну ладно, хорошо»
Во время загрузки произошла ошибка.«Мы хотели объявить ничью, но потом увидели это. Оказывается, у нас есть динозавр, напечатанный на 3D-принтере!»

Последнее слово осталось за Музеем естествознания. Потому что у него есть динозавры.

Во время загрузки произошла ошибка.«Хорош…[Начинаются финальные титры под музыку из „Игры престолов“]»
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