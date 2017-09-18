Британец поссорил Музей естествознания и Музей науки одним твитом

Сотрудники музеев очень воодушевились и начали спорить, приводя в качестве аргументов самые интересные и странные экспонаты: динозавров, насекомых, истребители и даже Дженни Хэнивер («Жени Анвер») — фигурки в виде гротескных монстров, сделанные из высушенных скатов.