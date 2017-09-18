В центр Уральска привезли настоящий самолёт, в котором будет детское кафе
В самом центре Уральска по соседству с детской площадкой появился самолёт. Как выяснилось, ЯК-40 приобрел местный предприниматель, чтобы переоборудовать его под детское кафе.
В самом центре Уральска по соседству с детской площадкой появился самолёт. Как выяснилось, ЯК-40 приобрел местный предприниматель, чтобы переоборудовать его под детское кафе.
«Я приобрёл этот самолёт в Актобе. Там есть авиаотряд. ЯК-40 уже не применяются, и их списывают. Цена была очень хорошая. У меня давно в голове крутилась идея открыть детское кафе в салоне самолета. В городском акимате проект поддержали и предложили несколько мест на выбор. Я решил поставить его в сквере “Лепесток”, Здесь дети смогут отдохнуть и покушать мороженое и выпить соки», — сообщил предприниматель и хозяин самолёта Сержан Идиятов.
Прежде, чем привезти ЯК-40 из Актобе, его пришлось разобрать: крылья и хвост самолёта везли отдельно.
В самолёте насчитывается 35 посадочных мест. Но, после переоборудования его под кафе, их должно остаться порядка 20. Остальное место займут столы.
Сейчас предприниматель ждёт специалистов из Актобе, которые должны помочь ему с установкой самолета.
Уральцев идея создания кафе прямо на борту воздушного судна привела в восторг.
«Замечательная идея! Многие дети видели самолёт только по телевизору. Они смогут посидеть за штурвалом и представить себя пилотом», — говорит жительница Уральска Ирина Герман.
Больше всех открытия необычного кафе ждут дети, которым пообещали беспрепятственный вход в кабину пилотов.
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