Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Грубо": Ангелина Вовк обвинила Пугачеву в своем уходе с ТВ
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
«Как жаль!»: Трамп о ситуации с бензином в КНДР
Почти половина россиян допустили скорый банковский кризис
СМИ: на борту рейса из Крыма в Москву произошел конфликт
Стихийный драйвер: «Ирма» и «Харви» взвинтили цены на нефть Как природные катаклизмы ударили по ценам на «черное золото»
СМИ: появилась реакция Совета Европы на отказ России платить
Путин заставил понервничать президентскую охрану
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
Липницкая рассказала о своем диагнозе - СМИ
"14 лет в одной куртке": подписчики о Волочковой
США ответили на сообщение о «катастрофе российского Су-27»
«Как жаль!»: Трамп о ситуации с бензином в КНДР
29-летняя Погребняк выложила откровенное домашнее фото - СМИ
СМИ о том, как РФ может «подрезать крылья» NASA
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
10Apple показала новые iPhone
13:10 (мск), источник: Informburo.kz

В центр Уральска привезли настоящий самолёт, в котором будет детское кафе

В самом центре Уральска по соседству с детской площадкой появился самолёт. Как выяснилось, ЯК-40 приобрел местный предприниматель, чтобы переоборудовать его под детское кафе.

«Я приобрёл этот самолёт в Актобе. Там есть авиаотряд. ЯК-40 уже не применяются, и их списывают. Цена была очень хорошая. У меня давно в голове крутилась идея открыть детское кафе в салоне самолета. В городском акимате проект поддержали и предложили несколько мест на выбор. Я решил поставить его в сквере “Лепесток”, Здесь дети смогут отдохнуть и покушать мороженое и выпить соки», — сообщил предприниматель и хозяин самолёта Сержан Идиятов.

Прежде, чем привезти ЯК-40 из Актобе, его пришлось разобрать: крылья и хвост самолёта везли отдельно.

В самолёте насчитывается 35 посадочных мест. Но, после переоборудования его под кафе, их должно остаться порядка 20. Остальное место займут столы.

Сейчас предприниматель ждёт специалистов из Актобе, которые должны помочь ему с установкой самолета.

Уральцев идея создания кафе прямо на борту воздушного судна привела в восторг.

«Замечательная идея! Многие дети видели самолёт только по телевизору. Они смогут посидеть за штурвалом и представить себя пилотом», — говорит жительница Уральска Ирина Герман.

Больше всех открытия необычного кафе ждут дети, которым пообещали беспрепятственный вход в кабину пилотов.

В Караганде предприниматель купил списанный Ту-154, чтобы сделать в нём ресторан, музей и учебный центр. Предприниматель, купивший его, рассказал, что хочет осуществить свою детскую мечту. А само заведение назовёт «Любовь Караганды».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Прокуратура ВКО рассказала подробности гибели женщины и двух её детей
Умер Зураб Соткилава
Сотрудник ФСБ рассказал о задержании Алексея Улюкаева
Одобрен календарь выходных дней в 2018 году
Роскачество проверило бутилированную воду в России
Минфин подтвердил планы правительства повысить акцизы на топливо
У клиентов «Сбербанк онлайн» возникли проблемы с доступом
Журнал Rolling Stone выставят на продажу
Спорт
Без медалей, но с надеждой. Россия заняла 4-е место на ЧЕ Сборная России вернулась в игру с «-17», но всё же уступила испанцам в «бронзовом» матче
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет Ранее популярный телеведущий во время очередного выпуска шоу «Голос» заявил, что уйдет в отпуск из-за нервов
Недвижимость
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
Лифты в многоэтажках заменят в кредит
Власти назвали себестоимость жилья для реновации
В Москве дорожает аренда квартир
Леди
Твид, стразы и булавки: в моде провокационный маникюр Шесть самых актуальных трендов в нейл-дизайне – для самых модных, но при этом не слабонервных.
Дети
Навка и Песков устроили для дочки грандиозный праздник Наде исполнилось 3 года.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь