В центр Уральска привезли настоящий самолёт, в котором будет детское кафе

«Я приобрёл этот самолёт в Актобе. Там есть авиаотряд. ЯК-40 уже не применяются, и их списывают. Цена была очень хорошая. У меня давно в голове крутилась идея открыть детское кафе в салоне самолета. В городском акимате проект поддержали и предложили несколько мест на выбор. Я решил поставить его в сквере “Лепесток”, Здесь дети смогут отдохнуть и покушать мороженое и выпить соки», — сообщил предприниматель и хозяин самолёта Сержан Идиятов.

Прежде, чем привезти ЯК-40 из Актобе, его пришлось разобрать: крылья и хвост самолёта везли отдельно.

В самолёте насчитывается 35 посадочных мест. Но, после переоборудования его под кафе, их должно остаться порядка 20. Остальное место займут столы.

Сейчас предприниматель ждёт специалистов из Актобе, которые должны помочь ему с установкой самолета.

Уральцев идея создания кафе прямо на борту воздушного судна привела в восторг.

«Замечательная идея! Многие дети видели самолёт только по телевизору. Они смогут посидеть за штурвалом и представить себя пилотом», — говорит жительница Уральска Ирина Герман.

Больше всех открытия необычного кафе ждут дети, которым пообещали беспрепятственный вход в кабину пилотов.