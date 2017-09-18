Акция по сбору вторсырья пройдет в Воронеже 23 сентября

Акция по сбору вторсырья пройдет в рамках фестиваля «ЭкоЛогично» в Доме молодежи (проспект Революции, 32) в субботу, 23 сентября. Она состоится с 10:30 до 18:00, сообщили организаторы в группе фестиваля «ВКонтакте».

У жителей примут макулатуру, алюминиевые и жестяные банки, пластик, крышки. Горожане могут сдать пластик маркировки РЕТ (полиэтилен терефталат, из которого делают упаковки для напитков, растительных масел, кетчупов, косметики), HDPE (полиэтилен высокой плотности, из которого изготавливают одноразовую посуду, пакеты, сумки, контейнеры для еды), PVC (поливинил хлорид — материал для скатертей, занавесок, элементов мебели, пленки для натяжных потолков). Полный список видов пластика, которые примут на акции, доступен здесь. Нельзя приносить стекло и использованные батарейки.