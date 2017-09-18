Одобрен календарь выходных дней в 2018 году
Правительственная комиссия по регулированию
Правительственная комиссия по регулированию
Согласно решению комиссии, выходными окажутся дни:
Рабочими окажутся субботы:
«Выходные дни 6 и 7 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 9 марта и 2 мая соответственно», — уточнил Минтруд.
Необходимость переноса выходных и праздничных дней связана с требованиями законодательства. Согласно трудовому кодексу, между рабочими неделями должно быть не менее 42 свободных часов.