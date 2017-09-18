Одобрен календарь выходных дней в 2018 году

Правительственная комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила график переносов выходных дней в 2018 году, предложенный Министерством труда и соцзащиты. Как сообщили «РИА Новости» в Минтруде, в ходе заседания был принят проект постановления, который буден направлен на подпись премьер-министру.