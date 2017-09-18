Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Грубо": Ангелина Вовк обвинила Пугачеву в своем уходе с ТВ
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
США ответили на сообщение о «катастрофе российского Су-27»
Арестованный замглавы ФСИН рассказал, как к нему относятся в СИЗО
Разбился самолет Минобороны РФ
Что общего у биткоинов и тюльпанов?Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире
СМИ: появилась реакция Совета Европы на отказ России платить
Путин заставил понервничать президентскую охрану
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
Ким Кардашьян пришла на вечеринку в белье и прозрачных леггинсах
СМИ о том, как РФ может «подрезать крылья» NASA
США ответили на сообщение о «катастрофе российского Су-27»
«Как жаль!»: Трамп о ситуации с бензином в КНДР
29-летняя Погребняк выложила откровенное домашнее фото - СМИ
СМИ о том, как РФ может «подрезать крылья» NASA
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
10Apple показала новые iPhone
13:05 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Одобрен календарь выходных дней в 2018 году

Правительственная комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила график переносов выходных дней в 2018 году, предложенный Министерством труда и соцзащиты. Как сообщили «РИА Новости» в Минтруде, в ходе заседания был принят проект постановления, который буден направлен на подпись премьер-министру.

Источник: РИА "Новости"

Согласно решению комиссии, выходными окажутся дни:

  • с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года;.
  • с 23 по 25 февраля;.
  • с 8 по 11 марта;.
  • с 29 апреля по 2 мая;.
  • 9 мая;.
  • с 10 по 12 июня;.
  • с 3 по 5 ноября.

Рабочими окажутся субботы:

  • — 28 апреля;.
  • — 9 июня;.
  • — 29 декабря.

«Выходные дни 6 и 7 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 9 марта и 2 мая соответственно», — уточнил Минтруд.

Необходимость переноса выходных и праздничных дней связана с требованиями законодательства. Согласно трудовому кодексу, между рабочими неделями должно быть не менее 42 свободных часов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Лечение от храпа, большие уши стариков и жидкие коты
«Биткойн — афера почище тюльпанной лихорадки»
Умер Зураб Соткилава
Сотрудник ФСБ рассказал о задержании Алексея Улюкаева
Роскачество проверило бутилированную воду в России
Минфин подтвердил планы правительства повысить акцизы на топливо
У клиентов «Сбербанк онлайн» возникли проблемы с доступом
Журнал Rolling Stone выставят на продажу
Спорт
Без медалей, но с надеждой. Россия заняла 4-е место на ЧЕ Сборная России вернулась в игру с «-17», но всё же уступила испанцам в «бронзовом» матче
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет Ранее популярный телеведущий во время очередного выпуска шоу «Голос» заявил, что уйдет в отпуск из-за нервов
Недвижимость
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
Лифты в многоэтажках заменят в кредит
Власти назвали себестоимость жилья для реновации
В Москве дорожает аренда квартир
Леди
Твид, стразы и булавки: в моде провокационный маникюр Шесть самых актуальных трендов в нейл-дизайне – для самых модных, но при этом не слабонервных.
Дети
Навка и Песков устроили для дочки грандиозный праздник Наде исполнилось 3 года.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь