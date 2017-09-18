Новые вывески-игры появились в Новосибирском зоопарке

«Мы не анонсировали появление новых вывесок, но внимательные и самые маленькие посетители их, безусловно, заметили, — говорит начальник информационно-методического отдела Евгения Пирожкова. — Во-первых, это, конечно, наши таблички — аисты. Они стоят у вольеров с молодняком, там указана дата рождения детенышей. Вроде бы все просто, но мы очень довольны результатом: видим, как взрослые и дети считают, сколько исполнилось малышам, и сравнивают их с родителями».
Любознательность зоопарк всячески поощряет, и потому здесь начали работу по созданию новых вывесок, чтобы о животных можно было узнать как можно больше прямо во время прогулок. Так, рядом с кошками уже можно найти информационный стенд в виде книги, в которой указаны интересные факты, данные о биологии и экологии видов. В ряду псовых также появился новый информационный стенд. На нем — важные и просто интересные сведения о представителях семейства.
Интерактивные таблички помогают запомнить новую информацию о животных зоопарка.
«В ближайшее время в медвежьем ряду появится стенд с самыми свежими данными о численности и ареале медведей, — продолжает представитель администрации зоопарка. — Для павильона “Ночной мир” готовится информация по кораллам. И еще один стенд с занимательными фактами и красочными фотографиями будет посвящен животным Новосибирскойобласти. Запомнить все, что узнал и увидел в зоопарке, помогают наши интерактивные таблички, которые правильней будет назвать играми. Возле больших кошек мы предлагаем проверить себя на знание окраски тигров, барсов, львов, леопардов, гепардов и ягуаров. Рядом с вольерами медведей есть игра, которая покажет медведей в сравнении и расскажет, сколько весит самый большой из них. У вольеров копытных можно попробовать угадать их по следам. Около вольера, где живут тайры, можно сыграть в игру “Найди пару”, в которую мы поместили данные о нашей уникальной коллекции куницеобразных».