Новые вывески-игры появились в Новосибирском зоопарке

«Мы не анонсировали появление новых вывесок, но внимательные и самые маленькие посетители их, безусловно, заметили, — говорит начальник информационно-методического отдела Евгения Пирожкова. — Во-первых, это, конечно, наши таблички — аисты. Они стоят у вольеров с молодняком, там указана дата рождения детенышей. Вроде бы все просто, но мы очень довольны результатом: видим, как взрослые и дети считают, сколько исполнилось малышам, и сравнивают их с родителями».

Любознательность зоопарк всячески поощряет, и потому здесь начали работу по созданию новых вывесок, чтобы о животных можно было узнать как можно больше прямо во время прогулок. Так, рядом с кошками уже можно найти информационный стенд в виде книги, в которой указаны интересные факты, данные о биологии и экологии видов. В ряду псовых также появился новый информационный стенд. На нем — важные и просто интересные сведения о представителях семейства.

Интерактивные таблички помогают запомнить новую информацию о животных зоопарка.