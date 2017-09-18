ЮУрГУ подписал договоры с университетами США и Южной Африки
Документы подразумевают сотрудничество в научной и академической сферах.
Документы подразумевают сотрудничество в научной и академической сферах.
Так, ректор ЮУрГУ Александр Шестаков встретился с проректором по международному развитию Университета Западной Виргинии (США) профессором Вильямом Брастейном.
Университет Западной Виргинии признан одним из лучших вузов этого штата, и ЮУрГУ достиг договоренности о сотрудничестве с ним в научной и академической сфере.
Еще одним документом стал договор с Университетом Претории (Южная Африка). Примечательно, что в Преторийском университете учится почти 39 тыс. человек, количество научных сотрудников — более 3 600, а преподавание ведется на различных языках народов Южной Африки.
В ходе встречи с ректором уральского вуза интерес к возможности расширения границ международного сотрудничества с ЮУрГУ проявила генконсул Андалусии Мария Эстер Морель Гарсиа.
Напомним, конференция Европейской ассоциации международного образования является одним из главных мероприятий в сфере высшего образования Европы. Ранее сообщалось о подписании соглашений между ЮУрГУ и влиятельным рейтинговым агентством THE и деловых переговорах челябинского вуза с представителями университета Дармштадт (Германия) по расширению сотрудничества в области науки и образования.