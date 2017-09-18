В Калининграде из-за непогоды закрыли зоопарк
В учреждении приносят извинения за доставленные неудобства.
В учреждении приносят извинения за доставленные неудобства.
Калининградский зоопарк в понедельник, 18 сентября, закрыли
«18 сентября зоопарк закрыт по причине неблагоприятных погодных условий! Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.
В понедельник, 18 сентября, в Калининградской области резко ухудшились погодные условия. По прогнозам синоптиков, в регионе ветер в порывах достигает 25 м/с, также идут сильные дожди.