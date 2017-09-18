Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
Леди Гага больна фибромиалгией. Что это такое?
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
Америке предложили купить Россию
СМИ: на борту рейса из Крыма в Москву произошел конфликт
Что общего у биткоинов и тюльпанов?Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире
СМИ: появилась реакция Совета Европы на отказ России платить
Путин заставил понервничать президентскую охрану
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
Ким Кардашьян пришла на вечеринку в белье и прозрачных леггинсах
СМИ о том, как РФ может «подрезать крылья» NASA
США ответили на сообщение о «катастрофе российского Су-27»
«Как жаль!»: Трамп о ситуации с бензином в КНДР
29-летняя Погребняк выложила откровенное домашнее фото - СМИ
СМИ о том, как РФ может «подрезать крылья» NASA
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
10Лучшие снимки Cassini
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
13:15 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининграде из-за непогоды закрыли зоопарк

В учреждении приносят извинения за доставленные неудобства.

Источник: Калининград.Ru

Калининградский зоопарк в понедельник, 18 сентября, закрыли из-за непогоды. Об этом сообщается на официальной странице учреждения в «ВКонтакте».

«18 сентября зоопарк закрыт по причине неблагоприятных погодных условий! Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

В понедельник, 18 сентября, в Калининградской области резко ухудшились погодные условия. По прогнозам синоптиков, в регионе ветер в порывах достигает 25 м/с, также идут сильные дожди.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Давай, уничтожай последнее»: почему вандалы чувствуют себя безнаказанными в Калининграде
Умер Зураб Соткилава
Сотрудник ФСБ рассказал о задержании Алексея Улюкаева
Одобрен календарь выходных дней в 2018 году
Роскачество проверило бутилированную воду в России
Минфин подтвердил планы правительства повысить акцизы на топливо
У клиентов «Сбербанк онлайн» возникли проблемы с доступом
Журнал Rolling Stone выставят на продажу
Спорт
Без медалей, но с надеждой. Россия заняла 4-е место на ЧЕ Сборная России вернулась в игру с «-17», но всё же уступила испанцам в «бронзовом» матче
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет Ранее популярный телеведущий во время очередного выпуска шоу «Голос» заявил, что уйдет в отпуск из-за нервов
Недвижимость
Власти отчитались, сколько многоэтажек прошли капремонт
Лифты в многоэтажках заменят в кредит
8 вещей, которые нужно сделать после ремонта
Россиянам разрешат прописку в апартаментах
Леди
Твид, стразы и булавки: в моде провокационный маникюр Шесть самых актуальных трендов в нейл-дизайне – для самых модных, но при этом не слабонервных.
Дети
Навка и Песков устроили для дочки грандиозный праздник Наде исполнилось 3 года.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь