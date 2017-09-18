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14:31 (мск), источник: Sputnik.md

Молдавские синоптики рассказали, дойдет ли до нас ураган из Румынии

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Буря, обрушившаяся на Румынию в воскресенье вечером, всего за несколько часов привела к тому, что восемь человек погибли и еще 145 пострадали.

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Источник: Sputnik.md

Сорванные крыши домов, поваленные деревья, покореженные автомобили, проблемы с электричеством и размытые дороги. Таков итог сильного ветра с проливными дождями, которые прошли преимущественно в западных регионах страны-соседки.

В Государственной гидрометеорологической службе Молдовы Sputnik рассказали, дойдет ли стихия до нашей республики.

«Вчера в Румынии проходил атмосферный фронт и во второй половине дня на фоне высоких температур развилась активная конвекция с мощными грозовыми облаками. Приблизившись к территории Республики Молдова эта фронтальная облачность развалилась. У нас не ожидается того, что было в Румынии. Нас просто пронесло», — сообщили в метеослужбе.

В результате сильного ветра около 500 населенных пунктов обесточены на Украине в понедельник. Непогода обрушилась на западную часть страны — Черновцы, Закарпатскую область в Раховском и Тячевском районах.

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