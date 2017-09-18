Молдавские синоптики рассказали, дойдет ли до нас ураган из Румынии

«Вчера в Румынии проходил атмосферный фронт и во второй половине дня на фоне высоких температур развилась активная конвекция с мощными грозовыми облаками. Приблизившись к территории Республики Молдова эта фронтальная облачность развалилась. У нас не ожидается того, что было в Румынии. Нас просто пронесло», — сообщили в метеослужбе.