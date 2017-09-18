Молдавские синоптики рассказали, дойдет ли до нас ураган из Румынии
КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Буря, обрушившаяся на Румынию в воскресенье вечером, всего за несколько часов привела к тому, что восемь человек погибли и еще 145 пострадали.
КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Буря, обрушившаяся на Румынию в воскресенье вечером, всего за несколько часов привела к тому, что восемь человек погибли и еще 145 пострадали.
Сорванные крыши домов, поваленные деревья, покореженные автомобили, проблемы с электричеством и размытые дороги. Таков итог сильного ветра с проливными дождями, которые прошли преимущественно в западных регионах
В Государственной гидрометеорологической службе Молдовы Sputnik рассказали, дойдет ли стихия до нашей республики.
«Вчера в Румынии проходил атмосферный фронт и во второй половине дня на фоне высоких температур развилась активная конвекция с мощными грозовыми облаками. Приблизившись к территории Республики Молдова эта фронтальная облачность развалилась. У нас не ожидается того, что было в Румынии. Нас просто пронесло», — сообщили в метеослужбе.
В результате сильного ветра около 500 населенных пунктов обесточены на Украине в понедельник. Непогода обрушилась на западную часть страны — Черновцы, Закарпатскую область в Раховском и Тячевском районах.