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14:23 (мск), источник: ИА Башинформ

На юге Башкирии сохраняется чрезвычайный 5 класс пожаропасности

УФА, 18 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 19 по 22 сентября в Хайбуллинском районе республики сохранится 5 чрезвычайный класс пожароопасности.

В связи с этим, Главное управление МЧС по РБ настоятельно рекомендует гражданам неукоснительно соблюдать правила противопожарного режима и информирует, что в соответствии с п. 218 Правил противопожарного режима в РФ установлен запрет на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях или на полянах в лесу. К нарушителям данных требований будут применены меры административного воздействия.

При нахождении в опасности, при пожаре и для сообщения важной информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните по единому телефону спасателей и пожарных, с городского телефона — 01, с мобильного телефона — 101, напоминают в МЧС.

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