На юге Башкирии сохраняется чрезвычайный 5 класс пожаропасности

В связи с этим, Главное управление МЧС по РБ настоятельно рекомендует гражданам неукоснительно соблюдать правила противопожарного режима и информирует, что в соответствии с п. 218 Правил противопожарного режима в РФ установлен запрет на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях или на полянах в лесу. К нарушителям данных требований будут применены меры административного воздействия.