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14:04 (мск), источник: СуперОмск

В мэрии Омска озвучили дату общегородского субботника

Сегодня, 18 сентября, в Омске стартовал осенний месячник чистоты, в рамках которого 7 октября состоится общегородской субботник. Месячник продлится до 15 октября.

Источник: РИА "Новости"

Согласно решению и.о. мэрии Омска Сергея Фролова, в приведении в порядок городских дворов, парков и скверов примут активное участие сотрудники мэрии и подведомственных предприятий и учреждений.

Во время месячника будет не только убран мусор с улиц, но и приведены в порядок ограждения, парапеты, опоры контактной сети электротранспорта и фонарные столбы. А в парках, скверах и на набережных появятся новые зеленые насаждения.

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