В мэрии Омска озвучили дату общегородского субботника

Согласно решению и.о. мэрии Омска Сергея Фролова, в приведении в порядок городских дворов, парков и скверов примут активное участие сотрудники мэрии и подведомственных предприятий и учреждений.

Во время месячника будет не только убран мусор с улиц, но и приведены в порядок ограждения, парапеты, опоры контактной сети электротранспорта и фонарные столбы. А в парках, скверах и на набережных появятся новые зеленые насаждения.