Жители Башкирии смогут бесплатно проверить сердце

29 сентября в рамках Всемирного дня сердца все жители Башкирии смогут принять участие в мероприятиях, направленных на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

В поликлиниках, сельских врачебных амбулаториях, офисах врачей общей практики, Центрах здоровья пройдут Дни открытых дверей, где можно будет измерить артериальное давление, рост, вес, получить рекомендации по ЗОЖ. В государственной аптечной сети будет организовано измерение артериального давления.

Скрининг сердечно-сосудистых заболеваний и работа передвижных модулей «Центр здоровья» будут организованы:

в парке им. Аксакова г. Уфы (ул. Пушкина 110) в Кумертау (село Маячный) в Нефтекамске (пер. Кувыкина, 6) в Сибае (ул. Чайковского 1).