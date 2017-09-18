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13:59 (мск), источник: АиФ Уфа

Жители Башкирии смогут бесплатно проверить сердце

Республиканская акция «Сердце для жизни» пройдёт в Уфе.

29 сентября в рамках Всемирного дня сердца все жители Башкирии смогут принять участие в мероприятиях, направленных на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

В поликлиниках, сельских врачебных амбулаториях, офисах врачей общей практики, Центрах здоровья пройдут Дни открытых дверей, где можно будет измерить артериальное давление, рост, вес, получить рекомендации по ЗОЖ. В государственной аптечной сети будет организовано измерение артериального давления.

Скрининг сердечно-сосудистых заболеваний и работа передвижных модулей «Центр здоровья» будут организованы:

в парке им. Аксакова г. Уфы (ул. Пушкина 110) в Кумертау (село Маячный) в Нефтекамске (пер. Кувыкина, 6) в Сибае (ул. Чайковского 1).

Кроме того, в парке им. Аксакова пройдет «Кардиокросс» с участием кардиологов, руководителей и работников лечебных учреждений. В медицинских организациях пройдут «Школы здоровья», желающие смогут принять участие в «Прогулке с кардиологом».

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