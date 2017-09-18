Жители Башкирии смогут бесплатно проверить сердце
Республиканская акция «Сердце для жизни» пройдёт в Уфе.
Республиканская акция «Сердце для жизни» пройдёт в Уфе.
29 сентября в рамках Всемирного дня сердца все жители Башкирии смогут принять участие в мероприятиях, направленных на профилактику
В поликлиниках, сельских врачебных амбулаториях, офисах врачей общей практики, Центрах здоровья пройдут Дни открытых дверей, где можно будет измерить артериальное давление, рост, вес, получить рекомендации по ЗОЖ. В государственной аптечной сети будет организовано измерение артериального давления.
Скрининг
в парке им. Аксакова г. Уфы (ул. Пушкина 110) в Кумертау (село Маячный) в Нефтекамске (пер. Кувыкина, 6) в Сибае (ул. Чайковского 1).
Кроме того, в парке им. Аксакова пройдет «Кардиокросс» с участием кардиологов, руководителей и работников лечебных учреждений. В медицинских организациях пройдут «Школы здоровья», желающие смогут принять участие в «Прогулке с кардиологом».