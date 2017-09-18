Сбор дикоросов заканчивают в отдаленных районах Новосибирской области

Источник: Вести - Новосибирск

Одну в корзинку, к другой тянется, третью примечает. И так по восемь часов в день. Семейство Шичкиных на болоте с утра. Сезон ягод — большое подспорье для большой семьи. Девять детей — семеро своих и двое приемных — все на заработках. Все на свежем воздухе.

Дмитрий Щербаков, корреспондент: «В советское время вот такой вот сбор дикорастущих ягод был хорошо организован. А сама брусника рассматривалась как стратегический экспортный продукт. Теперь собирают и зарабатывают все, у кого есть желание, ну и невероятное терпение».