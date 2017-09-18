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14:35 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Сбор дикоросов заканчивают в отдаленных районах Новосибирской области

Кедровых орехов в этом году — неурожай. А вот ягоды, как говорят сборщики, видимо-невидимо. Дмитрий Щербаков передает из Северного.

Источник: Вести - Новосибирск

Одну в корзинку, к другой тянется, третью примечает. И так по восемь часов в день. Семейство Шичкиных на болоте с утра. Сезон ягод — большое подспорье для большой семьи. Девять детей — семеро своих и двое приемных — все на заработках. Все на свежем воздухе.

Дмитрий Щербаков, корреспондент: «В советское время вот такой вот сбор дикорастущих ягод был хорошо организован. А сама брусника рассматривалась как стратегический экспортный продукт. Теперь собирают и зарабатывают все, у кого есть желание, ну и невероятное терпение».

Шичкины за сезон собрали почти триста ведер. Продают по тысячи рублей за каждое. Цена оправдана, говорит мать семейства. Мало того, что весь день по болотам — чтобы придать бруснике товарный вид ее надо перебрать. За круглым столом даже самые маленькие. Дело не хитрое, но кропотливое. Они тоже — сначала пешком, теперь на старенькой ниве. В этом году брусника закончилась. Зато пошла клюква. До заморозков, говорят, соберут ведер триста — не меньше.

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