Сбор дикоросов заканчивают в отдаленных районах Новосибирской области
Кедровых орехов в этом году — неурожай. А вот ягоды, как говорят сборщики,
Кедровых орехов в этом году — неурожай. А вот ягоды, как говорят сборщики,
Одну в корзинку, к другой тянется, третью примечает. И так по восемь часов в день. Семейство Шичкиных на болоте с утра. Сезон ягод — большое подспорье для большой семьи. Девять детей — семеро своих и двое приемных — все на заработках. Все на свежем воздухе.
Дмитрий Щербаков, корреспондент: «В советское время вот такой вот сбор дикорастущих ягод был хорошо организован. А сама брусника рассматривалась как стратегический экспортный продукт. Теперь собирают и зарабатывают все, у кого есть желание, ну и невероятное терпение».
Шичкины за сезон собрали почти триста ведер. Продают по тысячи рублей за каждое. Цена оправдана, говорит мать семейства. Мало того, что весь день по болотам — чтобы придать бруснике товарный вид ее надо перебрать. За круглым столом даже самые маленькие. Дело не хитрое, но кропотливое. Они тоже — сначала пешком, теперь на старенькой ниве. В этом году брусника закончилась. Зато пошла клюква. До заморозков, говорят, соберут ведер триста — не меньше.