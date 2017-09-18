Затулинка встала в пробку из-за изменения схемы движения на оживленном перекрестке

Источник: Вести - Новосибирск

Алексей Шкуратов, корреспондент: «Ровная дорога, свежеуложенный асфальт. Казалось бы — живи и радуйся, однако автомобилисты Затулинки обеспокоены: всю жизнь на этом месте был разрыв, но после реконструкции дороги разрыв закрасили двойной сплошной линией и повесили знак — движение только направо».

Налево теперь нельзя — возмущается Мария Боровская — мама двоих детей и примерный автомобилист. Как образцовый водитель — руль поворачивает, куда на знаке указано. Разворот — через двести метров. Но этот крюк в часы пик сулит потерю драгоценных минут. Возмущена не только Мария — тысячи автомобилистов. После реконструкции улицы Петухова — параллельная ей Малая Петухова — превратилась в дорогу с приличным трафиком.

Владислав Чернавин, Автомобилист: «Если там раньше стояло 5, 6 машин на перекрёстке на выезд, сейчас фактически стоят от Марии Ра. Люди элементарно просто не могут уехать на работу, вечером с работы повернуть к себе во двор».