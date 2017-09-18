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14:32 (мск), источник: ИА Башинформ

Уфимский МФЦ признан лучшим в России

УФА, 18 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Многофункциональный центр «Аркада» на улице Губайдуллина в Уфе признан лучшим по итогам конкурса, проведенного Минэкономразвития России.

Операционный зал выиграл в номинации «МФЦ с количеством окон предоставления государственных и муниципальных услуг не менее 20». В номинации «Лучший универсальный специалист» сотрудница Центра Алина Шайхуллина отмечена благодарственным письмом.

Как рассказали в региональном ведомстве, итоги были подведены в рамках форума в Калининграде, на котором обсуждалась организация работы МФЦ. В работе форума принял участие премьер-министрправительства России Дмитрий Медведев.

«В этом году исполняется десять лет с начала реализации проекта. За это время нам удалось практически с нуля создать по всей стране разветвлённую сеть “Мои документы”, где по принципу одного окна предоставляются самые востребованные государственные и муниципальные услуги. Миллионы людей уже оценили удобство многофункциональных центров и уровень квалификации сотрудников», — отметил глава федерального правительства.

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