Уфимский МФЦ признан лучшим в России

Операционный зал выиграл в номинации «МФЦ с количеством окон предоставления государственных и муниципальных услуг не менее 20». В номинации «Лучший универсальный специалист» сотрудница Центра Алина Шайхуллина отмечена благодарственным письмом.

Как рассказали в региональном ведомстве, итоги были подведены в рамках форума в Калининграде, на котором обсуждалась организация работы МФЦ. В работе форума принял участие премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев.

«В этом году исполняется десять лет с начала реализации проекта. За это время нам удалось практически с нуля создать по всей стране разветвлённую сеть “Мои документы”, где по принципу одного окна предоставляются самые востребованные государственные и муниципальные услуги. Миллионы людей уже оценили удобство многофункциональных центров и уровень квалификации сотрудников», — отметил глава федерального правительства.