Спецкомиссия сняла угрозу обвала Башни Святого Константина в Феодосии

Комиссия по предупреждению ЧС и ликвидации последствий в Феодосии сняла угрозу чрезвычайной ситуации по Башне Святого Константина.

— Членами комиссии было принято единогласное решение снять угрозу чрезвычайной ситуации по объекту культурного наследия Башня Святого Константина в связи с выполнением подрядной организацией полного объема противоаварийных работ, — сообщает пресс-служба городского совета Феодосии.

Напомним, в августе 2016-го часть стены Башни Константина просто обвалилась. Тогда власти Феодосии пообещали, что достопримечательность будет частично отреставрирована в ближайшие дни. местные жители возмутились, что историческую достопримечательность «отремонтировали», замазав щели современным цементом. Позже сообщил заместитель главы администрации Феодосии Игорь Гончаренко заявил, что это специальный раствор, он не навредит башне.