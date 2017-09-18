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14:33 (мск), источник: Комсомольская правда

Спецкомиссия сняла угрозу обвала Башни Святого Константина в Феодосии

Подрядная организация полностью выполнила все противоаварийные работы на объекте.

Комиссия по предупреждению ЧС и ликвидации последствий в Феодосии сняла угрозу чрезвычайной ситуации по Башне Святого Константина.

— Членами комиссии было принято единогласное решение снять угрозу чрезвычайной ситуации по объекту культурного наследия Башня Святого Константина в связи с выполнением подрядной организацией полного объема противоаварийных работ, — сообщает пресс-служба городского совета Феодосии.

Напомним, в августе 2016-го часть стены Башни Константина просто обвалилась. Тогда власти Феодосии пообещали, что достопримечательность будет частично отреставрирована в ближайшие дни. местные жители возмутились, что историческую достопримечательность «отремонтировали», замазав щели современным цементом. Позже сообщил заместитель главы администрации Феодосии Игорь Гончаренко заявил, что это специальный раствор, он не навредит башне.

В июле этого года строительная фирма, которая обслуживает памятник архитектуры Башню Святого Константина, отчиталась о проделанной на днях работе.

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