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17:54 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Патриарх Кирилл посетит город-герой Новороссийск

НОВОРОССИЙСК, 18 сентября, ФедералПресс. 21 сентября в праздник Рождества Пресвятой Богородицы патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Новороссийскую епархию.

Как сообщает информационный отдел Новороссийской Епархии, в Свято-Успенском кафедральном соборе города Новороссийска он совершит Божественную литургию. Начало богослужения в 10:00.

Справка: Успенский храм Новороссийска был построен в 1894 году и изначально являлся кладбищенским храмом. Закрыт в 1939 году; богослужения возобновлены в 1945 году. С образованием Новороссийской епархии в 2013 году является кафедральным собором. 5 июня 2011 года патриарх Кирилл возглавил служение Божественной литургии в Успенском храме, но собор из-за небольшой площади не смог вместить всех желающих. Тогда патриарх отметил необходимость скорейшего возведения в Новороссийске кафедрального собора и призвал руководство региона поддержать этот проект. В итоге, было решено, что новый морской кафедральный собор в честь святителя и чудотворца Николая будет возведен на Малой земле.

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