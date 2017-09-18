Патриарх Кирилл посетит город-герой Новороссийск

Справка: Успенский храм Новороссийска был построен в 1894 году и изначально являлся кладбищенским храмом. Закрыт в 1939 году; богослужения возобновлены в 1945 году. С образованием Новороссийской епархии в 2013 году является кафедральным собором. 5 июня 2011 года патриарх Кирилл возглавил служение Божественной литургии в Успенском храме, но собор из-за небольшой площади не смог вместить всех желающих. Тогда патриарх отметил необходимость скорейшего возведения в Новороссийске кафедрального собора и призвал руководство региона поддержать этот проект. В итоге, было решено, что новый морской кафедральный собор в честь святителя и чудотворца Николая будет возведен на Малой земле.