Патриарх Кирилл посетит город-герой Новороссийск
НОВОРОССИЙСК, 18 сентября, ФедералПресс. 21 сентября в праздник Рождества Пресвятой Богородицы патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Новороссийскую епархию.
НОВОРОССИЙСК, 18 сентября, ФедералПресс. 21 сентября в праздник Рождества Пресвятой Богородицы патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Новороссийскую епархию.
Как сообщает информационный отдел Новороссийской Епархии, в
Справка: Успенский храм Новороссийска был построен в 1894 году и изначально являлся кладбищенским храмом. Закрыт в 1939 году; богослужения возобновлены в 1945 году. С образованием Новороссийской епархии в 2013 году является кафедральным собором. 5 июня 2011 года патриарх Кирилл возглавил служение Божественной литургии в Успенском храме, но собор